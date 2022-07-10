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لابيد يحادث السيسي وإردوغان عشية زيارة بايدن

تاريخ النشر: 10/07/2022 - 23:52

لابيد يحادث السيسي وإردوغان عشية زيارة بايدن
لابيد والسيسي في القاهرة (مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلي، يائير لابيد، مساء اليوم السبت، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي "لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى وقدّم السيسي بالمقابل التهاني للابيد لتوليه منصب رئاسة الحكومة (حكومة تصريف الأعمال) الإسرائيلية" وناقش الطرفان قضايا عديدة أخرى.

وتحدث السيسي ولابيد عن الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمنطقة خلال هذا الأسبوع، وتطرقا إلى "القضية الفلسطينية وضرورة التهدئة".

وطرح الطرفان مسألة الـ80 جنديا مصريا الذين استشهدوا ودُفنوا في حرب عام 1967 في كيبوتس "نحشون" في منطقة دير اللطرون شمالي القدس وفق ما كشف تقرير إسرائيلي مؤخرا.

وبنت إسرائيل فوق قبور الجنود المصريين موقعا سياحيا باسم "إسرائيل الصغرى"، وتعهّد لابيد لعبد الفتاح السيسي بأن يتم فحص القضية للعمق وسيتم تحديث الجهات المصرية المعنية بذلك.

وأشار مكتب لابيد إلى أن الطرفين ناقشا سُبل التغلب على عواقب الحرب في أوكرانيا بما يتعلق بالأمن الغذائي. واتفق الجانبان على مواصلة الحديث لترتيب لقاء بينهما.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كان قد تحدّث لابيد لأول مرّة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وهنأه بمناسبة عيد الأضحى. وقال مكتب لابيد إن "إردوغان تمنى لرئيس الحكومة (لابيد) التوفيق في المنصب، وهنأه على زيارته لأنقرة التي وصفها بأنها ناجحة".

وشكر لابيد الرئيس التركي على تعاون بلده في "إحباط محاولات تنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيليين في تركيا"، وأضاف مكتب لابيد أن "الجانبين أكدا على أهمية العلاقات الأمنية والاقتصادية والاستقرار في البلاد".

وكان قد دعا لابيد، صباح اليوم الأحد، الدول العربية إلى الانضمام للحلف الدفاعي الذي تقوده أميركا في منطقة الشرق الأوسط، وجدد تهديدات بلاده لإيران، مشددا على أن بلاده تحتفظ بما وصفه "حرية العمل والتحرك" ضد إيران ومشروعها النووي، مشيرا إلى أن حكومته تمد يدها للتعاون مع السعودية.

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#إسرائيل
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#تطبيع
#يائير لابيد
#عبد الفتاح السيسي

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