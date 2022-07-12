مسافرو "العال": خدمات في مطار حيفا قبل التوجه إلى "بن غوريون"

أعلنت سلطة المطارات عن توفير خدمات ما قبل السفر، والتي ستكون مخصصة في المرحلة الأولى لمسافري شركة "العال" القاطنين شمالي البلاد وذلك في مطار حيفا قبل التوجه إلى مطار "بن غوريون" في اللد.

وستتيح الخدمات أمام المسافرين إنهاء إجراءات الفحوصات قبل يوم من الرحلة الجوية، والوصول إلى مطار "بن غوريون" براحة وهدوء قبل ساعتين من السفر مباشرة "للسوق الحرة" ومن هناك إلى الطائرة؛ حسب ما أوردت سلطة المطارات في بيان لها اليوم، الثلاثاء.

وأضافت أنه "من المزمع أن تفتتح خدمات ما قبل الطيران لشركة "العال" يوم الأحد المقبل، على أن تكون مخصصة للمواطنين الإسرائيليين فقط وتقدم بأيام الأحد لغاية الخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء".

ولفتت إلى أن الخدمات تمكّن وصول فرد واحد من أفراد العائلة الذي يمكنه إحضار أمتعة جميع أفراد العائلة، إذ يجب على المسافر عرض جميع جوازات السفر لأفراد العائلة.

وبيّنت أن "أماكن ووجهات شركة ’العال’ التي يمكن من خلالها القيام بإجراءات التسجيل في حيفا هي: نيويورك، نيوارك، تورنتو، بانكوك، فوكيت (بوكيت)، يوهانسبورغ، لندن – هيثرو وباريس".

وسيكون بإمكان المسافرين الحضور إلى مطار حيفا، إنهاء الفحوصات الأمنية، وإجراءات التسجيل للرحلة الجوية بما في ذلك تسليم الحقيبة، وفي اليوم التالي سيصل الركاب إلى مطار "بن غوريون" قبل ساعتين فقط من الرحلة وسيدخلون بسرعة ونجاعة من المجمع w في مطار "بن غوريون"؛ وفقا لسلطة المطارات.

وختمت سلطة المطارات بيانها "في بداية شهر آب/أغسطس، سيتم النظر في إمكانية إضافة المزيد من الرحلات الجوية لخدمات ما قبل الرحلة الجوية لشركات طيران إضافية".

وفي سياق متصل، أفادت وزارة المواصلات بأن معبر الشيخ حسين سيتم إعادة فتحه يومي الجمعة والسبت، وذلك بعد إغلاق طويل في نهاية الأسبوع.

إلى ذلك، جرى توسيع ساعات العمل في المعبر أيام الأحد حتى الخميس من الساعة السابعة صباحا وحتى الثامنة مساء، ويومي الجمعة والسبت من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى السادسة والنصف مساء.