الصحة الإسرائيلية: 8252 إصابة جديدة بكورونا و399 بحالة خطيرة

سجلت 8252 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما واصلت الإصابات التي بحاجة إلى تسرير بالارتفاع وكذلك الحالات الخطيرة، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف على معامل تناقل العدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومنذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا شخصت 1254 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 70676 إصابة نشطة، علما أن أعلى حصيلة للإصابات النشطة بلغت في الأسبوع الماضي أكثر من 70 ألف حالة نشطة، فيما بلغ معامل تناقل العدوى 0.91.

وأظهرت إحصاءات الرسمية لوزارة الصحة أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في البلاد بلغ 4486173 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11101 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ومع ازدياد الحالات النشطة، يتواصل الارتفاع في الإصابات التي بحاجة إلى رعاية صحية وتسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 1273 مصابا، إذ تضاعفت 4 مرات خلال الموجة السادسة حصيلة الإصابات والحالات التي بحاجة لتسرير.

ويرقد 399 مصابا بحالة خطيرة في أقسام العناية المركزية، و87 في حالة خطيرة جدا، فيما تم ربط 79 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصفت حالة 706 بالطفيفة.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس الأربعاء، أخذ 30148 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 29.48% منها موجبة، ما يشير إلى أن الفحوصات الموجبة ما زالت مرتفعة، علما أنها سجلت، الأسبوع الماضي أكثر من 40%.

إلى ذلك، عاود المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا بالانخفاض، بينما الحالات الخطيرة واصلت الارتفاع، حيث سجلت في الأسبوع الماضي 64969 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 13.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 439 حالة خطيرة بارتفاع بنسبة 7.6%، فيما أعلن عن وفاة 21 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.