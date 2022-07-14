نتنياهو لبايدن: العقوبات والترتيبات الدفاعية في مواجهة إيران.. غير كافية

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية وزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خلال اجتماع عقده مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن العقوبات الاقتصادية والتنظيمات الدفاعية في مواجهة إيران "غير كافية".

وشدد نتنياهو، الذي اجتمع مع الرئيس الأميركي في مقر الإقامة الرسمي للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في القدس، على أن "ضرورة (التلويح بـ) الخيار العسكري الهجومي بجدية ومصداقية" لردع إيران.

وقال نتنياهو إنه أوضح للرئيس الأميركي خلال اللقاء الذي تواصل لمدة 15 دقيقة أنه "دون الخيار العسكري الهجومي لن ننجح في ردع إيران وإحباط أنشطتها العدوانية"، فيما أشار إلى أنه "ضد توقيع اتفاق نووي مع إيران".

وأضاف نتنياهو أنه "مع أو بدون اتفاق (نووي مع إيران)، يجب الحفاظ على طرح الخيار العسكري الهجومي لوقف إيران، وإذا لم تردع إيران فعلينا تفعيل هذا الخيار العسكري الهجومي"، واعتبر نتنياهو أن اجتماعه مع بايدن تم بأجواء "دافئة وإيجابية".

وخلال مراسم احتفالية في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي، قلّد هرتسوغ بايدن وسام الصداقة الإسرائيلي الأرفع؛ وقال الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هرتسوغ: "لدي حب عميق لإسرائيل".

أضاف بايدن أنه "طالما أن الولايات المتحدة موجودة، فلن تكون إسرائيل وحيدة أبدًا"، مؤكدا أن "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل سيبقى قائمًا". وأشار إلى أنّ حصوله على أرفع وسام للصداقة هو "أحد أعظم لحظات الشرف" في مسيرته المهنية.

بدوره، قال هرتسوغ خلال المؤتمر، موجهًا كلامه لبايدن: "دعمكم المستمر للشراكة الإسرائيلية الأميركية ظل قويًا على مر السنين، إنه مهم للغاية لدولنا والشرق الأوسط وللاستقرار العالمي". وتابع: "أنا أعتز بالموقف الأخلاقي الواضح لحكومتك ضد معاداة السامية ونزع الشرعية عن دولة إسرائيل في جميع أنحاء العالم".

وفي وقت سابق، اليوم، وقع الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، على اتفاق مشترك يتعهدان فيه بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، في استعراض للوحدة بين الحليفين بعد خلافات طويلة بشأن الدبلوماسية العالمية تجاه طهران.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي عقب توقيع الإعلان "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي". وأكد إعلان اليوم مجددا الدعم الأميركي للتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة وقدرتها "على الدفاع عن نفسها بنفسها".

وقال الإعلان "تؤكد الولايات المتحدة أن جزءا لا يتجزأ من هذا التعهد هو الالتزام بعدم السماح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأنها مستعدة لاستخدام كل عناصر القوة الوطنية في سبيل هذه الغاية".

ووصف بايدن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأنه "مصلحة أمنية حيوية لإسرائيل وللولايات المتحدة، وأُضيف، وللعالم بأسره كذلك".