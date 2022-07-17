إسرائيل تسمح لـ2300 أردني العمل في إيلات

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد، عودة 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة إيلات الساحلية، وعودة 300 آخرين للعمل في قطاعات البناء والصناعة والخدمات. جاء ذلك بحسب ما أورد حساب "إسرائيل بالعربية" الرسمي الإسرائيلي على موقعي "تويتر" و"فيسبوك".

ولفت المنشور إلى أن تنفيذ القرار يبدأ اعتبارا من الأول من شهر آب/ أغسطس المقبل، حيث يدخل ويخرج العمال يوميا عبر معبر وادي عربة الحدودي بين مدينة العقبة الأردنية ومدينة إيلات الإسرائيلية، "مع إلغاء متطلبات الإقامة بسبب قيود فيروس كورونا".

ووفقا للتقارير، وقع مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية وسلطة السكان والهجرة في الجانب الإسرائيلي، ترتيبات عودة العمال الأردنيين المرخص لهم بالعمل في مدينة إيلات، مع المسؤولين في السلطة الاقتصادية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التابعة للسلطات الأردنية.

وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عوديد يوسف، إن "مشروع العمال الأردنيين في إيلات من المشاريع الرائدة بيننا وبين المملكة الأردنية". واعتبر أن "هذه خطوة أخرى للتقارب مع الأردن. نحن سعداء بهذا التعاون ونأمل في توسيعه في المستقبل.

وكانت سلطة الهجرة والسكان الإسرائيلية قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، بدء تنفيذ تفاهمات مع الجانب الأردني، تسمح بإحضار أردنيين للعمل في فنادق مدينة إيلات، غير أن دخول العمال الأردنيين كان قد عُلق مع انتشار جائحة كورونا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على قرار تشغيل العمال الأردنيين، الذي طرحه رئيس الحكومة الأسبق، بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية حينها، سيلفان شالوم. ويقضي الاقتراح بحضور العمال الأردنيين إلى إيلات ولن يبيتوا في المدينة وإنما سيعودون إلى بيوتهم في منطقة العقبة بعد العمل.

ويقضي القرار بأن تصدر السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخول للأردنيين في نهاية كل يوم عمل.