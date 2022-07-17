استطلاع: بن غفير يعزز قوة "الصهيونية الدينية" وشاكيد خارج الكنيست

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشرت نتائجه مساء اليوم، الأحد، أن خوض حزب "الصهيونية الدينية" للانتخابات برئاسة الكاهاني إيتمار بن غفير، قد يرفع تمثيل الحزب في الكنيست إلى 13؛ في حين يفشل سواء المعسكر الذي يقوده الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، أو المعسكر المنافس في الحصول على أغلبية تمكن من تشكيل حكومة.

وبيّن الاستطلاع أن خوض حزب "ميرتس" الانتخايات برئاسة زهافا غلؤون، قد يمكنه من عبور نسبة الحسم والحصول على 5 مقاعد برلمانية، وذلك على حساب حزب "العمل" الذي ينخفض تمثيله إلى 6 أعضاء كنيست؛ في حين يحصل "العمل" على 7 مقاعد و"ميرتس" على 4 إذا ما ترأس يائير غولان قائمة "ميرتس" لو جرت انتخابات الكنيست اليوم.

وفيما تحافظ القائمة المشتركة - التي تعتبر خارج الاصطفافات السياسية للمعسكرات الإسرائيلية - في جميع الحالات على تمثيلها الحالي (6 مقاعد) رغم تراجعها إلى 5.6، بحسب نتائج استطلاع القناة 13، يفشل حزب "يمينا" برئاسة أييليت شاكيد في عبور نسبة الحسم (3.25%) وتحصل على 2.9% من أصوات الناخبين.

جاءت نتائج الاستطلاع، مع فحص سيناريوهات مختلفة، على النحو الآتي:

إذا ما ترأس بن غفير قائمة "الصهيونية الدينية" وغلؤون قائمة حزب "ميرتس"؛ يحصل معسكر نتنياهو على 60 مقعدا: الليكود 32 مقعدا، الصهيونية الدينية 13 مقعدا، "شاس" 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

أما أحزاب المعسكر المناوئ (الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية)، فتحصل على 54 مقعدا موزعة كالآتي: "ييش عتيد" 22 مقعدا، "كاحول لافان - تيكفا حداشا" 11 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، "العمل" 6 مقاعد، "ميرتس" 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد.

وإذا ما ترأست غلؤون قائمة حزب "ميرتس" وترأس بتسلئيل سموتريتش حزب "الصهيونية الدينية"؛ يحصل معسكر نتنياهو على 59 مقعدا موزعة كالآتي: الليكود 34 مقعدا، الصهيونية الدينية 10 مقاعد، شاس 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

في حين سحصل المعسكر المنافس على 55 مقعدا موزعة كالآتي: "ييش عتيد" 22 مقعدا، "كاحول لافان - تيكفا حداشا" 12 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، "العمل" 6 مقاعد، "ميرتس" 5 مقاعد، "القائمة الموحدة" 4 مقاعد.