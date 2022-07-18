الصحة الإسرائيلية: نحو 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا و48 وفاة بأسبوع

سجلت 7976 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل، أمس الأحد، فيما استمرت الفحوصات الموجبة بالارتفاع، في وقت واصلت الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية بالارتفاع أيضا، فيما أعلن عن 48 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي تأثرا بالفيروس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة 12 ظهرا، سجلت 2282 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة 61174 حالة نشطة، في مؤشر لعودة الارتفاع في معدل الحالات النشطة الذي انخفض في الأسبوع الماضي إلى 55 ألف حالة نشطة.

وأظهرت إحصاءات الصحة الارتفاع بالإجمالي التراكمي للإصابات ليبلغ 4515323، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11181 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020، علما أنه بالأسبوعين الماضيين أعلن عن وفاة 80 شخصا تأثرا بكورونا.

ومع استمرار الموجة السادسة، يلاحظ الارتفاع المتواصل في الحالات التي بحاجة إلى تسرير ورعاية صحية، وكذلك الارتفاع في الإصابات والحالات الخطيرة، وذلك على الرغم من الانخفاض الطفيف بمعامل تناقل العدوى الذي بلغ 0.89.

ويرقد في مستشفيات البلاد 1350 مصابا، بينهم 441 مصابا في حالة خطيرة، و107 في حالة خطيرة جدا، بينما 90 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 759 مصابا بالطفيفة.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى، إجراء فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 27659 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 31.22% منها موجبة.

وطرأ انخفاض طفيف على المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا فيما الحالات الخطيرة واصلت الارتفاع، حيث سجلت في الأسبوع الماضي 57679 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 19.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 420 حالة خطيرة، فيما أعلن عن وفاة 48 شخصا تأثرا بإصابتهم بكورونا.