الصحة الإسرائيلية: انخفاض الفحوصات الموجبة وتراجع الحالات الخطيرة

سجلت 6976 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل، دون أن يعلن عن وفيات تأثرا بالفيروس، فيما لوحظ الانخفاض في الحالات التي بحاجة لتسرير ورعاية صحية وكذلك التراجع في الحالات الخطيرة، وذلك لأول مرة منذ تفشي الموجة السادسة للجائحة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة الانخفاض الطفيف بالحالات الخطيرة والإصابات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1255 مصابا بعد أن بلغت الحصيلة التراكمية في الأسبوع الماضي نحو 1500.

وتراجعت الحالات الخطيرة إلى 391، بعد أن بلغت في الأسبوع الماضي نحو 450 حالة خطيرة، حيث يرقد في أقسام العناية المركزية 83 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 88 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت 614 حالة بالطفيفة.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا شخصت 647 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 65061 إصابة نشطة، فيما بلغ معامل تناقل العدوى 0.84.

وتظهر إحصاءات وزارة الصحة أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في إسرائيل بلغ 4529250 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11208 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس الثلاثاء، أخذ 29465 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 25.54% منها موجبة، ما يشير إلى أن الفحوصات الموجبة في تراجع بعد أن تجاوزت في الأسبوع الماضي الـ40%.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات ووفيات كورونا بالانخفاض، كما الحالات الخطيرة التي سجلت انخفاضا ملحوظا لأول مرة منذ بداية الموجة السادسة.

وشخصت في الأسبوع الماضي 51824 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 23% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 392 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 7.8%، فيما أعلن عن وفاة 42 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.