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ساعر يزور المغرب لتوقيع مذكرة للتعاون القانوني

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 14:53

ساعر يزور المغرب لتوقيع مذكرة للتعاون القانوني
أول زيارة رسمية لساعر للمغرب (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سافر وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الإثنين، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له للرباط، وذلك بدعوة من نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، حيث سيوقع ساعر خلال زيارته التي تستغرق عدة أيام على مذكرة للتعاون القانوني بين البلدين.

وذكر السفير الإسرائيلي في الرباط، ديفيد غوفرين، في تغريدة له على تويتر أن زيارة الوزير ساعر للمغرب والتي تعتبر الأولى له، تأتي عقب دعوة رسمية تلقاها من نظيره المغربي وهبي.

وخلال زيارته للرباط التي تستمر على مدار 3 أيام، سيلتقي ساعر الحاخامات، ورؤساء الجالية اليهودية في المغر، إلى جانب شخصيات وقيادات سياسية مغربية.

وأضاف السفير الإسرائيلي في الرباط " خلال زيارة ساعر للمغرب، من المتوقع أن يوقع الطرفان على تصريح مشترك ومذكرة للتعاون القانوني بين البلدين، وذلك من أجل تحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية".

وأعلن غوفرين أيضا في تغريدته عن زيارة مرتقبة أخرى إلى المغرب، لوزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، مشيرا إلى أن وفدا من الصحافيات العربيات واليهوديات من إسرائيل ودول عربية أخرى، يرافق فريج خلال الزيارة للمغرب.

يذكر أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، زار المغرب الأسبوع الماضي، لمدة 3 أيام، جرى خلالها بحث مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المغرب وقع اتفاقا مع إسرائيل للحصول على مجموعة من الطائرات المسيرة من شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، من نوع "هاروب"، والمعروفة أيضا باسم الطائرات بدون طيار "كاميكازي".

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وسط رفض من هيئات وأحزاب مغربية.

ويأتي استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، في سياق اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين والسودان.

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