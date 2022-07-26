الصحة الإسرائيلية: العدوى بتراجع والفحوصات الموجبة بانخفاض

توفي 9 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت، أمس الإثنين، 5621 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل، في وقت لوحظ التراجع بالعدوى والانخفاض في الفحوصات الموجبة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ولأول مرة منذ بدء الموجة السادسة، تراجعت الفحوصات الموجبة وانخفضت إلى أقل من 20%، وأظهرت نتائج فحوصات وزارة الصحة التي أجرتها بالتعاون مع صناديق المرضى أن النتائج الموجبة بلغت 18.96%، وذلك بعد أن تم فحص 31790 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، فيما تراجع معامل تناقل العدوى وبلغ 0.78.

ومع تراجع العدوى وانخفاض الفحوصات الموجبة، سجل منذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا 530 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك، بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة، 52398 إصابة نشطة، في مؤشر إلى عودة الانخفاض في معدل الإصابات النشطة الذي كان هذا الأسبوع 65 ألفا.

ومع انخفاض المعدل التراكمي للحالات النشطة، واصلت الحالات الخطيرة كما الإصابات التي بحاجة إلى تسرير الارتفاع بالانخفاض، بينما الحالات الخطيرة جدا، وتلك الحالات التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي ما زالت مرتفعة.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1160 مصابا، بينهم 354 مصابا بحالة خطيرة، و87 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 88 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 578 مصابا بالطفيفة.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، في وقت سجلت معدلات قياسية بوفيات كورونا.

وشخصت في الأسبوع الماضي 38047 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 30.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 298 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 26.1%، فيما أعلن عن وفاة 47 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

يذكر أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في إسرائيل بلغ 4560484 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11300 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.