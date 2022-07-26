  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: العدوى بتراجع والفحوصات الموجبة بانخفاض

تاريخ النشر: 26/07/2022 - 11:22

الصحة الإسرائيلية: العدوى بتراجع والفحوصات الموجبة بانخفاض
تراجع الإصابات التي بحاجة لتسرير (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 9 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت، أمس الإثنين، 5621 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل، في وقت لوحظ التراجع بالعدوى والانخفاض في الفحوصات الموجبة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ولأول مرة منذ بدء الموجة السادسة، تراجعت الفحوصات الموجبة وانخفضت إلى أقل من 20%، وأظهرت نتائج فحوصات وزارة الصحة التي أجرتها بالتعاون مع صناديق المرضى أن النتائج الموجبة بلغت 18.96%، وذلك بعد أن تم فحص 31790 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، فيما تراجع معامل تناقل العدوى وبلغ 0.78.

ومع تراجع العدوى وانخفاض الفحوصات الموجبة، سجل منذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا 530 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك، بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة، 52398 إصابة نشطة، في مؤشر إلى عودة الانخفاض في معدل الإصابات النشطة الذي كان هذا الأسبوع 65 ألفا.

ومع انخفاض المعدل التراكمي للحالات النشطة، واصلت الحالات الخطيرة كما الإصابات التي بحاجة إلى تسرير الارتفاع بالانخفاض، بينما الحالات الخطيرة جدا، وتلك الحالات التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي ما زالت مرتفعة.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1160 مصابا، بينهم 354 مصابا بحالة خطيرة، و87 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 88 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 578 مصابا بالطفيفة.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، في وقت سجلت معدلات قياسية بوفيات كورونا.

وشخصت في الأسبوع الماضي 38047 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 30.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 298 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 26.1%، فيما أعلن عن وفاة 47 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

يذكر أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في إسرائيل بلغ 4560484 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11300 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

بودكاست عرب 48

#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#فحوصات موجبة
#الموجة السادسة
#عدوى

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

روسيا: تصريحات القيادة الإسرائيلية معادية لنا ومؤيدة لأوكرانيا
روسيا: تصريحات القيادة الإسرائيلية معادية لنا ومؤيدة لأوكرانيا

2022-07-26

حصر إرث من محاكم شرعية إسرائيلية لصفقات بيع أراض بالضفة لمستوطنين
حصر إرث من محاكم شرعية إسرائيلية لصفقات بيع أراض بالضفة لمستوطنين

2022-07-26

أزمة الوكالة اليهودية في روسيا: محادثات لخفض مستوى التوتر بين موسكو وتل أبيب
أزمة الوكالة اليهودية في روسيا: محادثات لخفض مستوى التوتر بين موسكو وتل أبيب

2022-07-25

الأكثر قراءة

عائلة المفقود محاميد في بحيرة طبرية تتهم السلطات بالتقصير في أعمال البحث

عائلة المفقود محاميد في بحيرة طبرية تتهم السلطات بالتقصير في أعمال البحث

2022-07-25
والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية

والدة وزوجة رائد محاميد تناشدان بمواصلة البحث للعثور عليه في بحيرة طبرية

2022-07-25
خبير إسرائيلي يؤكد خرق الوكالة اليهودية للقانون الروسي

خبير إسرائيلي يؤكد خرق الوكالة اليهودية للقانون الروسي

2022-07-25
حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

2022-07-25
إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بالنقب

2022-07-25