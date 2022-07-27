عملية ميونيخ: عائلات الرياضيين الإسرائيليين تطالب بتعويضات أكبر

رفضت عائلات الرياضيين الإسرائيليين الذين قُتلوا في عملية ميونيخ خلال دورة الألعاب الأولمبية ميونيخ، عام 1972، اقتراحا ألمانيا بالحصول على تعويضات بملايين الدولارات. ووصفت العائلات، التي سيستفيد 23 قريبا للرياضيين من هذه التعويضات، الاقتراح الألماني بأنه "مهين".

وتبين من مقترحات جديدة قدمتها الحكومة الألمانية إلى المحامين الذين يمثلون عائلات الرياضيين الإسرائيليين في إطار المفاوضات حول التعويضات، أن ألمانيا ستتيح الاطلاع على عشرات آلاف الوثائق المحفوظة في أرشيفات وتتعلق بمقتل 11 رياضيا إسرائيليا، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.

ولم تسمح ألمانيا بالاطلاع على الوثائق، التي تتناول أحداثا وقعت قبل وبعد عملية ميونيخ، وبررت ذلك بأنها تحتوي على أسرار تهدد باستهداف أمن ألمانيا القومي. وسيتم فتح هذه الأرشيفات بواسطة لجنة مؤرخين ستعينها الحكومة الألمانية.

ويذكر أن فدائيين فلسطينيين احتجزوا 9 رياضيين إسرائيليين بعد أن قتلوا رياضيين آخرين في المدينة الأولمبية في ميونيخ، وطالبوا بالإفراج عن 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت ذلك. وبعد ذلك نصبت قوات ألمانية كمينا للفدائيين والرهائن الإسرائيليين في مطار عسكري ألماني، وأطلق قناصة ألمان النار ما أدى إلى مقتل الرهائن التسعة واستشهاد خمسة فدائيين، وألقي القبض على ثلاثة فدائيين آخرين.

وحسب الصحيفة، فإن عائلات الرياضيين الإسرائيليين اشتبهت بأن فتح الأرشيفات محاولة ألمانية لإبعاد مسؤوليتها ومنع نشر "تفاصيل محرجة" حول أداء السلطات الألمانية خلال عملية ميونيخ.

وكانت الحكومة الألمانية قد حولت مليون دولار لعائلات الرياضيين الإسرائيليين بعد عملية ميونيخ مباشرة، بواسطة الصليب الأحمر. وقبل نحو 20 عاما وافقت الحكومة الألمانية على دفع قرابة ثلاثة ملايين دولار لعائلات الرياضيين ووصف ذلك أنه "بادرة حسن نية" ومن دون تحمل المسؤولية عن مقتل الرياضيين. ورفضت المحكمة العليا الألمانية دعوى قدمتها عائلات الرياضيين وقررت أنه يسري عليها التقادم.

واتهمت عائلات الرياضيين الحكومة الإسرائيلية، طوال السنوات الماضية، بأنها لم تحرك ساكنا من أجل مساعدتها وفضلت تنمية مصالحها الاقتصادية والأمنية والسياسية مع ألمانيا.

وذكرت صحيفة Sueddeutsche Zeitung الألمانية، اليوم، أن الحكومة الألمانية أعلنت أنها تعتزم دفع تعويضات لعائلات الرياضيين الإسرائيليين. ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قوله إن الحكومة الألمانية أعادت تقييم عملية ميونيخ وتبعاتها في الأسابيع الأخيرة.