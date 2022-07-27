نتنياهو يعارض تعيين رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي خلال فترة الانتخابات

دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الامتناع عن تعيين رئيس جديد لأركان الجيش الإسرائيلي، خلال فترة الانتخابات، وطالب وزير الأمن، بيني غانتس، بتمديد ولاية رئيس الأركان الحالي، أفيف كوخافي.

وشدد نتنياهو على ضرورة الامتناع عن تعيين خلف لكوخافي أثناء فترة الانتخابات، واعتبر أنه "يجب تعيين رئيس أركان للجيش بطريقة حكومية رسمية محترمة بعيدا عن أي سياق انتخابي"، ليصطدم بذلك في مساعي غانتس بهذا الخصوص.

وبرر نتنياهو دعوته بتأجيل التعيين وتمديد ولاية كوخافي، بأن "تعيين رئيس الأركان هو من التعيينات الحساسة والمهمة لأمن إسرائيل". وأضاف أن "تعيين كبار المسؤولين يجب أن تحدده حكومة دائمة وليس من خلال حكومة انتقالية في خضم معركة انتخابية".

وتابع نتنياهو أن "هذه هي الطريقة التي تصرفت بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الماضي، بما في ذلك الحكومات التي ترأستها أنا، وعلى هذا النحو يجب أن نتصرف اليوم أيضًا".

وأشار نتنياهو إلى أن كوخافي سينهي ولايته في 15 كانون الثاني/ يناير 2023، أي بعد شهرين ونصف من انتخابات الكنيست المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأضاف نتنياهو "إذا لزم الأمر، يمكن للحكومة أيضا تمديد ولاية كوخافي لبضعة أسابيع، كما حدث في الماضي مع تعيينات مماثلة لرئيس الشاباك ورئيس الموساد".

من جانبه، عارض غانتس تصريحات نتنياهو، وقال: "آسف لأن نتنياهو اختار أن يجر القضية إلى السياق السياسي بطريقة قد تضر بأمن إسرائيل والجيش الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه دعا نتنياهو "للتعبير عن موقفه والمساهمة في عملية التعيين - حتى لو اختار عدم الحضور، سأستمر في المضي قدما في العملية الشاملة والمتعمقة، وتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان في الأسابيع المقبلة".

وشدد غانتس على أن ""تعيين رئيس أركان ضروري لسيرورة عمل المؤسسة الأمنية بأكملها وللمحافظة على الاستقرار على مستوى القيادة"، ولفت غانتس إلى أنه حصل على موافقة المستشارة القضائية للحكومة للمضي قدما بعملية التعيين.

وقال غانتس إن "نتنياهو، بصفته رئيسا سابقا للحكومة ووزير أمن سابق، يدرك جيدًا الاحتياجات الكامنة خلف ضرورة الإسراع في التعيين. وهو يعلم أن عملية تعيين رئيس الأركان تبدأ قبل موعد التعيين بفترة طويلة، ويدرك جيدًا عواقب تأخير التعيين".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، قد منحت وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ضوءًا أخضر لاستئناف إجراءات تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، خلال فترة الانتخابات.

وبدأ غانتس إجراءات تعيين خلف لكوخافي، الشهر الماضي. وقال إنه تحدث مع المرشحين للمنصب الأبرز للمنصب، وهم الجنرالات أيال زامير وهيرتسي هليفي ويوئيل ستريك.

وبحسب المصدر فإن غانتس سيعقد جلسة اجتماعات جديدة مع المرشحين الثلاثة، كما سيستأنف المشاورات مع الجهات السياسية والقانونية والأمنية المعنية في هذا الإجراء، بما في ذلك رئيس الحكومة، يائير لبيد، ورئيس المعارضة، نتنياهو.