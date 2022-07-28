  2. إسرائيليات
  3. أخبار

ليبرمان: خفض سعر ليتر البنزين بـ1.25 الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 28/07/2022 - 09:54

ليبرمان: خفض سعر ليتر البنزين بـ1.25 الأسبوع المقبل
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس، إنه يتوقع انخفاض سعر ليتر البنزين، في مطلع شهر آب أغسطس المقبل، بـ1.25 شيكل على الأقل. وارتفع سعر ليتر البنزين مطلع الشهر الحالي إلى 8.08 شيكل.

وتطرق ليبرمان إلى غلاء أسعار الكهرباء بنسبة 8.6%، مطلع الشهر المقبل، واعتبر أن رفع أسعار الكهرباء "معتدل نسبيا".

وأضاف ليبرمان أن "التضخم المالي في الولايات المتحدة ضعف التضخم في إسرائيل. وكان يفترض رفع أسعار الكهرباء بنسبة 16%. ماذا يمكن أن نفعل عندما ترتفع أسعار الفحم بنسبة 170%؟ وقد ألغينا ضريبة المحروقات المفروضة عليه. ولم نتمكن بعد من تحويل عمل جميع محطات توليد الكهرباء إلى الغاز، وهذا يضع مصاعب أمام خفض الأسعار".

وكان ليبرمان قد قرر، الأسبوع الماضي، خفض ضريبة المحروقات بنصف شيكل آخر، بدءا من بداية آب/أغسطس المقبل، ما يعني انخفاض الضريبة التراكمي على ليتر البنزين بشيكل واحد.

وخفّضت سلطة الضرائب ضريبة المحروقات بنصف شيكل، في 13 نيسان/أبريل الماضي، وتقرر أن يسري هذا التخفيض حتى نهاية آب/أغسطس المقبل، ثم جرى تمديده حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت شركة الكهرباء قد أعلنت قبل نحو الشهر عن إمكانية رفع أسعار الكهرباء بـ9.6%. ويصل الارتفاع الأصلي لأسعار الكهرباء إلى 15% بعد أن سجّل سعر الفحم الحجري قفزة حادة بلغت 160%.

وقررت الهيئة المخولة بضبط أسعار الكهرباء والمحروقات رفع الأسعار تدريجيا، بدءًا من آب/ أغسطس المقبل، وحتى عام 2026.

بودكاست عرب 48

#بنزين
#كهرباء
#أسعار محروقات
#أفيغدور ليبرمان

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو يعارض تعيين رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي خلال فترة الانتخابات
نتنياهو يعارض تعيين رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي خلال فترة الانتخابات

2022-07-27

لبيد يرفض طلب ملك الأردن إدخال مصحف للمسجد الأقصى
لبيد يرفض طلب ملك الأردن إدخال مصحف للمسجد الأقصى

2022-07-27

بدءا من الأسبوع المقبل: ارتفاع سعر الكهرباء بـ8.6%
بدءا من الأسبوع المقبل: ارتفاع سعر الكهرباء بـ8.6%

2022-07-27

الأكثر قراءة

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام

توثيق الجريمة في اللد: ترجل من السيارة وقتل رباب أبو صيام

2022-07-27
هدم منازل في اللد وأبو تلول

هدم منازل في اللد وأبو تلول

2022-07-27
عملية ميونيخ: عائلات الرياضيين الإسرائيليين تطالب بتعويضات أكبر

عملية ميونيخ: عائلات الرياضيين الإسرائيليين تطالب بتعويضات أكبر

2022-07-27
رهط: إصابات في جريمة إطلاق نار صوب حافلة تقل عاملات

رهط: إصابات في جريمة إطلاق نار صوب حافلة تقل عاملات

2022-07-27
حملة

حملة "سور وبرج 2022".. أرض أكثر!

2022-07-27