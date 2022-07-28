مستجدات كورونا: الموجة السادسة بانحسار والحالات النشطة بانخفاض

توفي 11 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في إسرائيل، وشخصت 4346 إصابة جديدة، أمس الأربعاء، فيما واصلت الحالات الخطيرة كما الفحوصات الموجبة بالانخفاض، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومنذ منتصف الليل حتى العاشرة صباحا، سجلت 531 إصابة جديدة، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 54671 حالة نشطة، فيما يواصل معامل تناقل العدوى بالانخفاض ليبلغ 0.79.

ومع الانخفاض الطفيف بمعامل تناقل العدوى، واصلت الحالات التي بحاجة إلى تسرير الانخفاض، بينما الحالات الخطيرة وتلك الخطيرة جدا، والحالات التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي ما زالت مرتفعة.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1105، بينهم 348 مصابا بحالة خطيرة، و104 بحالة خطيرة جدا، بينما 92 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 598 مصابا بالطفيفة.

إلى ذلك، أظهرت نتائج فحوصات كورونا التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى أن نتائج الفحوصات الموجبة بلغت 20.3%، وذلك بعد أن تم فحص 22955 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا.

ومع تراجع الإصابة والعدوى، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، في وقت سجلت معدلات قياسية بوفيات كورونا.

وشخصت في الأسبوع الماضي 34678 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 30.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 289 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 23.1%، فيما أعلن عن وفاة 60 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

يذكر أن إحصاءات وزارة الصحة تظهر أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في إسرائيل بلغ 4570381 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11347 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.