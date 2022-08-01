الصحة الإسرائيلية تبدأ تطعيم الأطفال دون الخامسة ضد كورونا

بدأت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، حملة خاصة لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة ضد فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع صناديق المرضى وعيادات الأم والطفل.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن التطعيم يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، مشيرة إلى أن التطعيم سيوفر للأطفال طبقة حماية مهمة ضد الأمراض الخطيرة، وأعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن الجرعات المخصصة للأطفال دون سن الخامسة ستكون إما ثلاث جرعات من لقاح "فايزر"، أو جرعتين من لقاح "موديرنا".

وأوضحت الوزارة أن اللقاح موصى به بشكل خاص، للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بمرض كورونا الشديد، بناء على الظروف الصحية الكامنة المضعفة لجهاز المناعة، أو للأطفال ممن يعانون أمراض مزمنة.

وسبق أن دعا رئيس نقابة أطباء الأطفال البروفيسور تساحي غروسمان، الأهالي إلى تطعيم أولادهم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن 7 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 أعوام توفوا حتى الآن بسبب الفيروس خلال الموجة السادسة للجائحة.

وأوضح البروفيسور غروسمان أن اللقاح ضد كورونا ناجع وآمن، علما أن وزارة الصحة، تبنت قبل أقل من شهر توصية الطاقم المكلف بالتعامل مع الأوبئة تطعيم الأطفال من نصف عام وحتى 5 سنوات باللقاح المضاد لكورونا.

وسبق أن تم منح التطعيم ضد كورونا للأولاد والفتيات لمن هم أقل من جيل 18 عاما، علما أن اللقاح من إنتاج شركة "فايزر".

وكانت تركيبة التطعيم الذي تم منحه للأولاد مطابقة للتركيبة التي يتم منحها للبالغين، ولكنه لدى الأولاد الذين هم أقل من جيل 12 عاما يحتوي على ثلث الجرعة التي يحصل عليها البالغين.

وحصل الأولاد على وجبتين بفارق 21 يوم بينهما. وبعد خمسة أشهر على الأقل يتم منح وجبة تعزيز.