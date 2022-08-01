خبير إسرائيلي: ترسيم الحدود البحرية ليس مؤكدا والمشكلة ليست حزب الله

يحاول مسؤولون إسرائيليون الترويج أن مقترحا لترسيم الحدود البحرية مع لبنان بات وشيكا، من خلال مقترح تسوية سلمته إسرائيل للمبعوث الأميركي والوسيط في المفاوضات غير المباشرة حول هذه الحدود، آموس هوكستين، الذي وصل إلى بيروت أمس، الأحد. والادعاء الإسرائيلي هو أن حزب الله يمنع التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص ويهدد باستهداف منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.

وقال الباحث في شؤون سورية ولبنان في جامعة تل أبيب، بروفيسور إيال زيسر، لإذاعة 103FM اليوم، الإثنين، إنه ليس متأكدا أبدا من أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بات وشيكا وفي مرحلته الأخيرة. "فنحن موجودون في هذه المرحلة الأخيرة منذ 10 سنوات. وهذا صراع أو نزاع بالإمكان حلّه خلال اجتماعات تستمر لعدة ساعات".

وأضاف زيسر "أننا نعرف المنظومة اللبنانية، أحزابا وشخصيات ووجهاء وعائلات وأصحاب مصالح، وهم لم ينجحوا في التوصل بينهم إلى قرار حول تقاسم الغنيمة، والأمور تبدأ من هنا. ولبنان موجودة في حالة شلل سياسي واقتصادي. لا توجد حكومة فيها، وهناك خصومات بين مراكز القوة. ولا أحد يريد تحمل المسؤولية أو منح جائزة لخصمه، وهذا الواقع جعلهم غير قادرين على اتخاذ قرارات".

واعتبر زيسر أن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، "كان حذرا منذ البداية، لأنني أعتقد أن اتفاقا ترحب به حكومة لبنان، هو مصلحة له أيضا. والمسألة بالنسبة لنصر الله هي أنه يرى الأمور آخذة بالانجراف، وربما هو يخشى أن تقول إسرائيل إنه ’إذا كنتم لا تريدون اتفاقا، فلا حاجة إليه’. فإسرائيل تستخرج الغاز منذ 10 سنوات والدولارات تُضخ إليها. وهذا وضح غير سليم بنظره".

وتطرق زيسر إلى تهديدات أطلقها نصر الله، وقال إن نصر الله يمكن أن يعمل حتى عندما لا يكون ظهره إلى الحائط. "وعندما يقول نصر الله إنه ’سأعمل’، فإن التاريخ أظهر أنه سيعمل على الأرجح. وهذه المرة الأولى التي يقول فيها ذلك منذ العام 2006، ولذلك أنا أقول إنه ينبغي أخذ ذلك على محمل الجد. وهذا يعني أنه بنظره لن يكون هناك اتفاقا لأن كلتا الدولتين غير قادرتين على ترسيم الحدود. وإذا تم التوصل إلى اتفاق وحكومة لبنان توافق عليه، فإنه سيرحب به وسيصوره على أنه إنجاز له".

وتابع أن نصر الله "يتحدث الآن عن أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيمنع إسرائيل من استغلال هذا المورد الطبيعي، وليس في المنطقة المتنازع عليها فقط، وإنما بشكل مبدئي".