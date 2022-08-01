لبيد عن النووي الإسرائيلي تلميحا: ‭"‬القدرات الأخرى" تبقينا على قيد الحياة

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الإثنين، إلى القدرات النووية الإسرائيلية وإن كان ذلك بالتلميح عبر إشارات ضمنية، خلال مراسم تعيين رئيس جديد للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية؛ وبعث لبيد برسائل مفادها أن إسرائيل لن تغير سياستها بشأن ترسانتها النووية المفترضة.

وجاءت التصريحات النادرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الذي اجتمعت فيه الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المبرمة عام 1970 في نيويورك في مؤتمر دوري للمراجعة، فيما أكدت واشنطن على أهمية إبرام معاهدة دولية تهدف إلى وقف انتشار الأسلحة النووية.

وتحدث لبيد أمام لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية عن "القدرات الدفاعية والهجومية للبلاد وما يُشار إليه في وسائل الإعلام الأجنبية على أنه ‭'‬قدرات أخرى‭'‬"، وأضاف، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتبه، أن "هذه القدرات الأخرى هي التي تبقينا على قيد الحياة وستبقينا على قيد الحياة طالما (بقينا) نحن وأطفالنا هنا".

وفي ظل سياسة الغموض المستمرة منذ عقود والتي تهدف لردع محيطها العربي وتجنب الاستفزازات التي يمكن أن تثير سباقات تسلح نووي في المنطقة، لا تؤكد إسرائيل أو تنفي امتلاكها أسلحة نووية؛ في حين ترفض التوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي تتيح الحصول على الطاقة الذرية مقابل التخلي عن الأسلحة النووية.

مفاعل ديمونا النووي، آذار 2014 (Getty Images)

وقال لبيد إن "(أول رئيس حكومة في إسرائيل، دافيد) بن غوريون شكل لجنة الطاقة الذرية عام 1952. يتطلب الأمر الكثير من الرؤية لتأسيس هذا الشيء. الرؤية، أهم معانيها هو القدرة على أخذ فكرة وصب فيها القوة والقوى البشرية المناسبة والتفكير طويل المدى، الكثير من التفاصيل، وهذا ما أراه أمامي الآن".

وأضاف أن "مصير الشعب الإسرائيلي بين الأيدي الصحيحة".

من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، نفتالي بينيت، إن إسرائيل "اتخذت منذ عام سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الاستعدادات والقدرات للتعامل مع الملف النووي الإيراني. لقد خصصنا موارد هائلة لسد الفجوات".

وتابع أن "الإيرانيين يحرزون تقدما، لكن المنظومة الإسرائيلية كانت تعمل بكامل قوتها طوال العام الماضي. سنستمر في العمل، بغض النظر عن الاضطرابات السياسية في إسرائيل. مستقبلنا وأمننا للأجيال القادمة يعتمد عليكم"، وخاطب بينيت بذلك أعضاء اللجنة الذرية الإسرائيلية.

إحدى صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت لمنطقة مفاعل ديمونا، شباط 2021 (أ.ب.)

ويؤكد العلماء والمراقبون أن إسرائيل تملك ترسانة نووية بالفعل بعد أن تمكنت من حيازة أول قنبلة في أواخر عام 1966. وعادة ما يشير الصحافيون الإسرائيليون، الذين يتقيدون بقيود الرقابة العسكرية، إلى القدرات النووية الإسرائيلية بصورة ضمنية أو يستشهدون بتقارير وسائل الإعلام الأجنبية عنها.

وفي شباط/ فبراير العام الماضي، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن إسرائيل توسع وتطور مفاعل ديمونا النووي بشكل كبير، حيث تشهد المنشأة النووية أوسع أعمال تطوير لها منذ عقود، بحسب الصور التي حللتها وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية وصحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وفي ديمونا، تظهر الصور التي حللتها وكالة أسوشيتد برس حفرة بحجم ملعب كرة قدم، ومن المحتمل أن يشير هذا العمق إلى بناء من عدة طوابق يقع الآن على بعد أمتار من المفاعل القديم في مركز شمعون بيرس للأبحاث النووية في صحراء النقب، بالقرب من مدينة ديمونا.

كما ساعد التحفظ الإسرائيلي على الصعيد الرسمي على تجنب التدقيق من جانب الولايات المتحدة، الملتزمة - رسميا - بتشجيع التقيد ببنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وكتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على "تويتر"، أثناء حضوره اليوم الأول لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية "تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بالحفاظ على هذه المعاهدة المهمة وتعزيزها من أجل الأجيال القادمة".