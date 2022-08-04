الصحة الإسرائيلية: نحو 3 آلاف إصابة بكورونا والعدوى بانخفاض

سجلت 2974 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، في وقت واصل معامل تناقل العدوى بالتراجع وبلغ 0.78، مع انحسار الموجة السادسة للجائحة والانخفاض المتواصل في الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا سجلت 561 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تراجعت الإصابات النشطة لتبلغ 38360 إصابة نشطة، مع انخفاض العدوى والارتفاع المتواصل في حالات التعافي.

وفي ظل انحسار موجة كورونا وتراجع الإصابات، واصلت الحالات التي بحاجة إلى تسرير الانخفاض، لتبلغ 819 إصابة منها 455 حالة وصفت بالطفيفة.

ورغم التراجع في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، بيد أن الحالات الخطيرة، وتلك الحالات التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي ما زالت مرتفعة.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 819 مصابا، بينهم 280 مصابا بحالة خطيرة يرقدون في أقسام العلاج المكثف، و105 بحالة خطيرة جدا، بينما 90 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ورغم التراجع بالعدوى، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من إجراء فحوصات كورونا، حيث بلغت نتائج الفحوصات الموجبة 16.03%، وذلك بعد أن تم خلال الـ24 ساعة الماضية، فحص 20042 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، في مؤشر لاستمرار الانخفاض بشكل لافت بنتائج الفحوصات الموجبة.

ومع الانخفاض بالفحوصات الموجبة، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، كما لوحظ الانخفاض بالمعدل الأسبوعي بوفيات كورونا بعد أن سجل معدلات قياسية خلال الشهر الماضي.

وشخصت في الأسبوع الماضي 24032 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 30.8% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 230 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 20.1 %، فيما أعلن عن وفاة 28 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 65.4%.

يذكر أن إحصاءات وزارة الصحة أظهرت أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 459568 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11399 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.