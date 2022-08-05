استطلاع: عودة نتنياهو لرئاسة الحكومة مشروطة بتجاوز حزب شاكيد نسبة الحسم

أظهر الاستطلاع الذي تنشره صحيفة "معاريف" أسبوعيا، أنه سيكون بإمكان رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة، من خلال ضم قائمة "الروح الصهيونية" (تحالف حزبي "يمينا" و"ديريخ إيرتس")، برئاسة وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، إلى معسكره، شريطة تجاوز هذه القائمة نسبة الحسم التي تتأرجح عندها.

وبحسب الاستطلاع الذي نُشر اليوم، الجمعة، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 58 مقعدا في الكنيست: الليكود 34، الصهيونية الدينية 9 مقاعد، شاس 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد. وتجاوز "الروح الصهيونية" نسبة الحسم وحصل على 4 مقاعد.

وحصلت الأحزاب التي تشكل الحكومة الحالية، من دون "يمينا"، على 52 مقعدا: "ييش عتيد" 23 مقعدا، "كاحول لافان – تيكفا حداشا" 11 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، العمل 5 مقاعد، ميرتس 4 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد.

وما زالت القائمة المشتركة مستقرة عند 6 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع، فإن "الروح الصهيونية" ما زالت قريبة جدا من نسبة الحسم (3.25%) بحصولها على 3.5% من الأصوات.

وفحص الاستطلاع نتائج محتملة في حال رحيل نتنياهو، وتبين أنه في حال تولي عضو الكنيست نير بركات رئاسة الليكود فإنه سيكون المرشح الذي سيجذب أكبر عدد من الأصوات للحزب.