  2. إسرائيليات
  3. أخبار

العدوان على غزة: لبيد يطلع نتنياهو على الوضع الأمني

تاريخ النشر: 07/08/2022 - 11:45

العدوان على غزة: لبيد يطلع نتنياهو على الوضع الأمني
لقاء لبيد ونتنياهو، اليوم (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأحد، مع رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، في مكتب لبيد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، من أجل إطلاعه على الوضع الأمني في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأته إسرائيل أول من أمس.

وجاء في بيان صادر عن مكتب لبيد أنه عقد لقاء مع نتنياهو "لاطلاعه على المواضيع الأمنية. وشارك في الاجتماع سكرتير رئيس الحكومة العسكري، آفي غيل".

من جانبه، قال نتنياهو في بيان، "إننا في ذروة المعارك. وأنا، بالطبع، أمنح دعما كاملا للحكومة والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن. وأدعم سكان الجنوب إثر صمودهم الصلب وأطلب منهم الاستمرار في الانصياع بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي تنقذ الحياة".

وأضاف نتنياهو أنه "تلقيت تقريرا مفصلا، واستمعت باهتمام بالغ إلى ما قيل وأعطيت عدة نصائح من خبرتي، ليس بشأن ما هو قادم فقط وإنما حول مجالات مختلفة، وأعتقد أن هذه النصائح يمكن أن تكون ناجعة جدا لأمن إسرائيل".

وكان نتنياهو قد رفض طوال السنة الأخيرة تلقي تقارير من رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت. وأدلى مكتبا لبيد ونتنياهو بروايات متناقضة حول المبادرة إلى اللقاء، اليوم، وقال كل منهما إنه المبادر للقاء.

بودكاست عرب 48

#العدوان على غزة
#يائير لبيد
#نتنياهو

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحليلات إسرائيلية: مدة الحرب على غزة ستقررها حماس
تحليلات إسرائيلية: مدة الحرب على غزة ستقررها حماس

2022-08-07

مستوطنون يقتحمون الأقصى بذكرى "خراب الهيكل"
مستوطنون يقتحمون الأقصى بذكرى "خراب الهيكل"

2022-08-07

أجهزة الأمن الإسرائيلية: "الفصل بين حماس والجهاد غاية إستراتيجية تحققت"
أجهزة الأمن الإسرائيلية: "الفصل بين حماس والجهاد غاية إستراتيجية تحققت"

2022-08-07

الأكثر قراءة

عدوان إسرائيلي على غزة: 10 شهداء ورشقات صاروخية نحو تل أبيب

عدوان إسرائيلي على غزة: 10 شهداء ورشقات صاروخية نحو تل أبيب

2022-08-06
وقفات احتجاجية في بلدات عربية للتنديد بعدوان الاحتلال على غزة

وقفات احتجاجية في بلدات عربية للتنديد بعدوان الاحتلال على غزة

2022-08-06
الجيش الإسرائيلي: نستعد لعملية تستغرق أسبوعا على الأقل ولا مفاوضات في هذه المرحلة

الجيش الإسرائيلي: نستعد لعملية تستغرق أسبوعا على الأقل ولا مفاوضات في هذه المرحلة

2022-08-06
روما يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

روما يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

2022-08-06
حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

2022-08-06