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السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون"

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 15:36

السماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار "رامون"
أولى الرحلات من رامون إلى أنطاليا التركية (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أفادت تقارير إسرائيلية، بأن سلطة المطارات، أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن فتح مطار "رامون" في النقب للرحلات الجوية أمام الفلسطينيين، والسماح للفلسطينيين من الضفة الغربية بالسفر جوا والطيران إلى تركيا، على أنه تكون أولى الرحلات في نهاية آب/أغسطس الجاري.

وستقوم شركة الطيران "بيغاسوس" وشركة "أطلس" التركية بتشغيل الرحلات على متن طائرة "إيرباص A321" التي يمكن أن تحمل على متنها 220 راكبا، على أن تنطلق الرحلات مرتين في الأسبوع.

إلى جانب ذلك، أعلنت سلطة المطارات أنه سيتم تدشين رحلات جوية للإسرائيليين إلى وجهات مختلفة في أوروبا لأول مرة من مطار "رامون"، حيث من المتوقع أن تبدا الرحلات إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن هذه ه المرة الأولى التي يسمح للفلسطينيين من الضفة السفر إلى الخارج عبر إسرائيل، حيث ستنطلق أولى الرحلات في نهاية شهر آب، بحيث ستكون في البداية هناك رحلات إلى أنطاليا فقط، وفي شهر أيلول/سبتمبر ستكون أيضا هناك رحلات إلى إسطنبول.

وذكر تقرير للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن السلطات الإسرائيلية وافقت على سفر الفلسطينيين من الضفة عبر مطار "رامون"، ومن المفروض أن يتم في 21 آب الجاري، تسيير أول رحلة طيران مستأجرة للركاب الفلسطينيين إلى أنطاليا التركية، وينبغي على المسافرين الفلسطينيين حمل الحد الأدنى من الأمتعة معهم، بينما يمكنهم العودة بحقائب كبيرة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة، تأكيدها أن السفر ورحلات الطيران في البداية ستركز على الفلسطينيين من سكان بيت لحم والخليل، نظرا لقرب المسافة إلى المطار، الموجود في أقصى جنوب البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل دشنت في كانون الثاني/يناير 2019، مطار "رامون" للرحلات الجوية، والذي يعد ثاني أكبر مطار في إسرائيل بعد مطار "بن غوريون".

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#مطار رامون
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#رحلات جوية

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