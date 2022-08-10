الصحة الإسرائيلية: موجة كورونا تواصل الانحسار والفحوصات الموجبة بانخفاض

شخصت 2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل، أمس الثلاثاء، في مؤشر لاستمرار انحسار موجة كورونا السادسة والانخفاض المتواصل في الفحوصات الموجبة مع التراجع الملحوظ بالإصابات والعدوى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا سجلت 228 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات النشطة 25500 حالة نشطة، وذلك في أدنى معدل للإصابات النشطة الذي يسجل منذ بدء الموجة السادسة للجائحة، فيما بلغ معامل تناقل العدوى 0.74.

ومع التراجع في الإصابة والعدوى، واصلت الحالات التي بحاجة إلى تسرير الانخفاض، لتبلغ 793 إصابة منها 382 حالة وصفت بالطفيفة.

ورغم التراجع في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير وأيضا الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى 500 حالة في أوج الموجة، بيد أن الحالات الخطيرة جدا، وتلك الحالات التي بحاجة لربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي ما زالت مرتفعة.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 793 مصابا، بينهم 256 مصابا بحالة خطيرة يرقدون في أقسام العلاج المكثف، و85 بحالة خطيرة جدا، بينما 81 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع انحسار الموجة السادسة وتراجع العدوى، قلصت وزارة الصحة من محطات الفحص المتنقلة بيد أنها تواصل إجراء الفحوصات، حيث بلغت نتائج الفحوصات الموجبة 14.77%، وذلك بعد أن تم خلال الـ24 ساعة الماضية، فحص 16630 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، في مؤشر لاستمرار الانخفاض بشكل لافت بنتائج الفحوصات الموجبة.

ومع الانخفاض بالفحوصات الموجبة، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، كما لوحظ الانخفاض بالمعدل الأسبوعي بوفيات كورونا بعد أن سجل معدلات قياسية خلال الشهر الماضي.

وشخصت في الأسبوع الماضي 16661 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 34.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 208 حالات خطيرة بتراجع بنسبة 13%، فيما أعلن عن وفاة 26 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 62.9%.

يشار إلى أن إحصاءات وزارة الصحة أظهرت أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 4607982 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11470 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.