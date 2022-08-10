بعد غزو أوكرانيا: عدد المهاجرين الروس لإسرائيل أكثر من الأوكرانيين

أفادت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، بأن عدد الروس الذين هاجروا إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" الذي يسمح بهجرة يهود وأقربائهم، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أعلى من المهاجرين من أوكرانيا.

وبحسب المعطيات، فقد هاجر إلى إسرائيل، منذ نهاية شباط/فبراير الماضي وحتى نهاية تموز/يوليو الفائت، 18,891 روسيا مقابل 12,175 أوكرانيا. ووصل معظم المهاجرين الأوكرانيين إلى إسرائيل في الفترة بين بداية آذار/مارس وبداية نيسان/أبريل.

وشكلت النساء 63% من المهاجرين من أوكرانيا، بينما شكلن 50.8% من المهاجرين من روسيا. وأشارت المعطيات إلى أن النساء المهاجرات من أوكرانيا شكلن 73.9% من مجمل المهاجرين في سن 18 – 60 عاما.

وأشارت دائرة الإحصاء أن النسبة المنخفضة للمهاجرين الرجال من أوكرانيا في سن 18 – 60 عاما نابع من حظر السفر الذي فرضته أوكرانيا على الرجال في هذه الأعمار.

وذكرت دائرة الإحصاء أن عدد المهاجرين إلى إسرائيل بلغ 25,497 مهاجرا، في العام 2021، بزيادة بنسبة 29,6% عن العام الذي سبقه.

وشكل المهاجرون من روسيا، العام الماضي، 30% من مجمل المهاجرين إلى إسرائيل، يليهم المهاجرون من فرنسا (14.1%)، ثم الولايات المتحدة، (13.6%)، فأوكرانيا (12%)، وبيلاروسيا 4%.