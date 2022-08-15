الصحة الإسرائيلية 1513 إصابة جديدة بكورونا والحالات النشطة تتراجع لـ 20328

تراجعت الإصابات النشطة إلى 20328 إصابة رغم تسجيل 1513 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما سجلت 18 حالة وفاة، فيما تواصل العدوى بالانخفاض مع تراجع نتائج الفحوصات الموجبة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا سجلت 475 إصابة جديدة بالفيروس، فيما واصلت الحالات النشطة بالتراجع بشكل ملحوظ لتبلغ 20328 حالة نشطة، فيما بلغ معامل تناقل العدوى 0.73.

ومع الانخفاض في معامل تناقل العدوى وتراجع الحالات النشطة، واصلت الحالات التي بحاجة إلى تسرير الانخفاض، لتبلغ 653 إصابة منها 241 إصابة وصفت بالخطيرةK في تراجع مستمر في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير والإصابات الخطيرة، وفي الحالات التي بحاجة إلى ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما الحالات الخطيرة جدا ما زالت مرتفعة.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 653 مصابا، بينهم 241 مصابا بحالة خطيرة يرقدون في أقسام العلاج المكثف، و99 بحالة خطيرة جدا، بينما 81 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما وصفت 343 حالة بالطفيفة.

إلى ذلك، واصلت وزارة الصحة إجراء فحوصات كورونا رغم انحسار الموجة السادسة، حيث بلغت نتائج الفحوصات الموجبة 13.55% وذلك بعد أن تم خلال الـ24 ساعة الماضية، فحص 12487 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، في مؤشر لاستمرار الانخفاض بنتائج الفحوصات الموجبة.

ومع انحسار الموجة السادسة، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، كما لوحظ الانخفاض بالمعدل الأسبوعي بوفيات كورونا، حيث شخصت في الأسبوع الماضي 12374 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 37.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 165 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 22.5%، فيما أعلن عن وفاة 21 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 60.4%.

تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات وزارة الصحة أظهرت أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 4615786 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11501 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.