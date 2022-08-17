الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات و1484 إصابة بكورونا الثلاثاء

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا فيما شخصت 1484 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل، أمس الثلاثاء، في وقت واصلت نتائج فحوصات كورونا الانخفاض رغم الارتفاع بتناقل معامل العدوى الذي بلغ 0.75، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وتواصل الحالات النشطة بالانخفاض مع انحسار الموجة السادسة، وبلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة 18793 حالة نشطة، وذلك بعد تشخيص 223 إصابة جديدة منذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا.

وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا طفيفا في المعدل اليومي للإصابات، وذلك بعد أن سجل في نهاية الأسبوع أقل من ألف إصابة لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة.

يأتي ذلك، فيما لوحظ التراجع المستمر في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، وتراجع الإصابات الخطيرة، فيما الحالات الخطيرة جدا ما زالت مرتفعة، وأيضا لوحظ الارتفاع في الحالات التي بحاجة إلى ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 606، بينهم 214 مصابا بحالة خطيرة يرقدون في أقسام العلاج المكثف، و86 بحالة خطيرة جدا، بينما 75 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت 310 حالة بالطفيفة.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة إجراء فحوصات كورونا، حيث بلغت نتائج الفحوصات الموجبة 9.97% وذلك بعد أن تم، أمس الثلاثاء، فحص 16018 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، في مؤشر لاستمرار الانخفاض بنتائج الفحوصات الموجبة التي بلغت أقل من 10% لأول مرة منذ بدء الموجة السادسة.

ومع الانخفاض بنتائج الفحوصات الموجبة، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، كما لوحظ الانخفاض بالمعدل الأسبوعي في وفيات كورونا.

وشخصت في الأسبوع الماضي 10832 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 35.1% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 150 حالة خطيرة بتراجع بنسبة 26.8%، فيما أعلن عن وفاة 13 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس بانخفاض بنسبة 71.1%.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا الذي سجل في إسرائيل بلغ 4618864 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11506 حالة وفاة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.