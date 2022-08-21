ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 5%

أكدت إدارة مجلس الألبان الإسرائيلي، اليوم الأحد، ارتفاع أسعار منتجات الألبان الخاضعة للرقابة والدعم الحكومي بمقدار 4.95%، وذلك بعد التوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن مع المسؤولين في وزارتي المالية والزراعة.

وذكر مجلس الألبان أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها ستؤدي إلى لجم موجة ارتفاع الأسعار، بحيث "ستقتصر" الزيادة على 5% بدلاً من 14% كانت متوقعة. وتشمل الاتفاقية تثبيت أسعار منتجات الحليب المدعومة بعد الزيادة المرتقبة حتى أيار/ مايو 2023.

وتشمل التفاهمات تغيير الأسعار بعد انتهاء المدة المحددة في الاتفاقية بموجب آلية أوتوماتيكية وتطورات السوق. كما تقرر إلغاء المحاصصة وفتح الباب أمام المنافسة في سوق الأجبان الكريمية (التي تستخدم للتدهين) وجبنة الموزاريلا والحلومة والجميد وجبنة غورغونزولا.

وتشمل الاتفاقية بندا ينص على أنه سيتم احتساب السعر المستهدف لمنتجات الألبان بناءً على تفاهمات مع مزارع الألبان الكبيرة التي تنتج أكثر من 800 ألف لتر؛ كما سيتم تمديد "اتفاقية الحليب" التي تم التوصل إليها سابقا حتى نهاية عام 2025.

وشهد الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري، مجموعة من التغييرات في تكلفة المعيشة في إسرائيل والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء ومنتجات الحليب، ولكنها خفضت تكاليف البنزين ووسائل النقل العام.

وارتفعت أسعار منتجات الألبان الخاضعة للرقابة بنسبة 4.9%، كما تم الاتفاق عليه نهاية تموز/ يوليو الماضي من قبل وزارة المالية ومنتجي الألبان. ونتيجة لهذا التغيير، سيرتفع سعر لتر الحليب إلى 6.23 شيكل، والجبنة الصفراء، لتصل إلى 44.79 شيكل للكيلوغرام.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن المؤشر لأسعار المستهلكين في إسرائيل ارتفع خلال تموز/ يوليو الماضي بنسبة 1.1%، ليصل التضخم إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 5.2%، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008.

يأتي ذلك مدفوعا بزيادات في أسعار النقل والفاكهة الطازجة وإيجارات المساكن والعقارات. وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 8.5%، وأسعار المواصلات ارتفعت بنسبة 3.3%، وأسعار العقارات (المساكن) ارتفعت بنسبة 1.2%.