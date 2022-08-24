شاكيد تقرر منع دخول القاضي العشائري الأردني طراد الفايز إلى البلاد

أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم الأربعاء، منع القاضي العشائري الأردني الشيخ طراد الفايز، من المرور عبر المعابر الإسرائيلية.

وقالت شاكيد في تغريدة على تويتر: "بعد انتهاك شروط التأشيرة والتحريض الخطير ضد الدولة، أمرتُ بمنع دخوله (الفايز) إلى إسرائيل".

وذكرت شاكيد أن الشيخ الفايز حصل على تأشيرة دخول خلال زيارته الأخيرة إلى البلاد من قبل "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق" المحتلة عام 1967.

وكان الشيخ الفايز وهو كبير شيوخ قبيلة بني صخر الأردنية، قد أمضى فترة أسبوعين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، الشهر الماضي، في محاولة لحل خلاف بين عائلتي أبو عيشة والجعبري.

وخلال تواجده في البلاد، زار الفايز منطقة النقب والتقى بالعشائر العربية التي تقطن هناك.

وشن ناشطون يمينيون إسرائيليون حملة ضد الفايز، بدعوى التحريض على إسرائيل، أثناء زيارته للنقب.

ونشر ناشطو اليمين الإسرائيلي المتطرف مقطع فيديو له، وهو يتحدث إلى عدد من سكان النقب، ويقول: "هذه فلسطين أرض العروبة وأرض الإسلام".

وأضاف أنه "أنتم عرب، حتى الذين يتعاونون مع إسرائيل سيعودون في يوم من الأيام إلى رشدهم".

وكان الشيخ الفايز قد شغل في الماضي مناصب رسمية عديدة في الأردن، بينها منصب وزير، وعضو في مجلس الأعيان، وسفير للأردن في عدد من الدول بينها مصر ولبنان وقطر.

والخميس الماضي، استقبل أهالي النقب القاضي العشائري طراد المسلط الفايز، وكان على رأس المستقبلين رئيس لجان إفشاء السلام في الداخل، الشيخ رائد صلاح، ورئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، ورئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشلة.