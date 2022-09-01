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استطلاع: نتنياهو والمعسكر المناوئ له لا يُشكلان حكومة

تاريخ النشر: 01/09/2022 - 21:34

استطلاع: نتنياهو والمعسكر المناوئ له لا يُشكلان حكومة
رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لبيد (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نُشر مساء الخميس، أجرته القناة 13 الإسرائيلية أنه في حال جرت انتخابات الكنيست اليوم، فسيحصل المعسكر الداعم لبنيامين نتنياهو على 59 مقعدًا فقط ولم ينجح بتشكيل حكومة.

وعزت القناة انخفاض تمثيل معسكر نتنياهو إلى إعلان تحالف المتطرفين بتسلئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير وخضوهما انتخابات الكنيست بقائمة تحالف.

ويحصل حزب "الليكود" على 32 مقعدا، أما سموطريتش وبن غفير "الصهيونية الدينية" يحصلا معًا على 12 مقعدًا، ويحصل حزب "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، و"شاس" على 8 مقاعد.

أما في المعكسر المناوئ لبنيامين نتنياهو، فيحصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد "ييش عتيد"، على 24 مقعدًا، ويحصل "المعسكر الوطني" على 13 مقعدا، ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد وكذلك حزب "ميرتس" 6 مقاعد، أما حزب "العمل" فيحصل على 5 مقاعد، و"القائمة الموحدة" على 4 مقاعد.

وتحصل القائمة المشتركة على 5 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن معسكر نتنياهو يحصل على 59 مقعدا، في حين تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 56 مقعدا من أصل 120. ووفقا للاستطلاع، يفشل حزب "الروح الصهيونية" برئاسة وزير الداخلية، أييليت شاكيد، في تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، ويحصل على 1.3% من أصوات الناخبين.

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#انتخابات الكنيست الإسرائيلية
#الحكومة الإسرائيلية
#استطلاع رأي
#الليكود

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