ترسيم الحدود البحرية: "تقدم ملحوظ" في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان

التقى الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوشستين، بالرئيس اللبناني، ميشال عون، في بيروت اليوم، الجمعة، حيث بحثا آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل.

وأكد هوشستين خلال اجتماعه بعون، أن "هناك تقدما ملحوظا ومتفائلا في الوصول إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية"، مستعرضا نتائج الاتصالات التي أجراها مع الجانب الإسرائيلي وبعض النقاط المتعلقة بالمفاوضات، كما استمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث بشأنها.

وأضاف "كان اجتماعا ممتازا وأعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا في هذا المجال، وسأواصل جولتي على المسؤولين الرسميين، على أن أدلي بالمزيد حول هذا الموضوع بعد الانتهاء من لقاءاتي".

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي، أن لقاء هوشستين وعون جاء بعدما التقى الأول أمس، الخميس، بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشفيز.

وذكر مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، أن المحادثات القادمة ستكون "هامة وحاسمة"، معتبرا أن "إسرائيل ستكون مستعدة وعلى قدر كبير من المرونة مع لبنان، لكن على الأخيرة أيضًا أن تقدم تنازلات".

وأضاف "نريد أن نضمن أن الجزء من الحدود البحرية القريبة لن يتغير، كما أن تحصل إسرائيل على حقوقها الاقتصادية في احتياطيات الغاز المحتملة في المنطقة المتنازع عليها"، وفقا لما أورده "واللا".

وشهدت المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، تدخلا من قبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأسبوع الأخير، الذي طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال محادثة هاتفية بينهما بالتوصل إلى اتفاق خلال عدة أسابيع.

وحذرت إدارة بايدن من عواقب وخيمة قد تعود على المنطقة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية.