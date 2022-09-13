أضرار بآلية للاحتلال بعد إطلاق النار عليها في جنين

تعرضت آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، إلى عملية إطلاق نار عند جدار الفصل العنصري بالقرب من حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، فإن إطلاق النار لم يتسبب بإصابة سائق الآلية، لكنه تسبب في أضرار بالآلية العسكرية.

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال حاجز الجلمة، وسط القيام بأعمال تمشيط وتفتيش في المنطقة.

توغل عسكري شرق دير البلح

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن 10 آليات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار وشرعت بأعمال تجريف محاذية للسياج الأمني.

ويعد التوغل هو الثاني من نوعه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتزامن التوغل العسكري مع إطلاق نار متقطع على طول الحدود البرية لقطاع غزة، تجاه المزارعين ورعاة الأغنام، دون إصابات.

وفي السياق ذكر اتحاد لجان الصيادين، أن الاتصال انقطع بحسكتي صيد لعائلة بكر منذ الليلة الماضية غرب رفح.

وكانت زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه الصيادين قبالة سواحل تلك المناطق.