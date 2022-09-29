غانتس يبحث صفقة بيع "حيتس 3" مع نظيرته الألمانية

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ماحثات هاتفية مع نظيرته الألمانية، كريستين لامبرخت، حول اتفاقية وشيكة لبيع ألمانيا المنظومة الإسرائيلية "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، فيما تسعى تل أبيب إلى إقناع واشنطن بمنح ضوءًا أخضر للصفقة.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان صدر عنها اليوم، الخميس، إن غانتس أجرى مكالمة هاتفية مع وزيرة الدفاع الفيدرالية الألمانية، كريستين لامبرخت، أمس الأربعاء، بحثا خلالها "فرص تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين".

وأشار البيان إلى أن غانتس ونظيرته الألمانية "أكدا على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". وناقشا "تداعيات الحرب في أوكرانيا، ودور المجتمع الدولي في إنهاء الحرب".

وأطلع غانتس نظيرته الألمانية على "العملية الإجرائية التي ستمكّن ألمانيا من الحصول على نظام الدفاع الجوي حيتس 3"، بحسب ما جاء في بيان وزارة الأمن الإسرائيلية.

وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن منظومة "حيتس 3" تم تطويرها بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية. واعتبرت أنها "أكثر الأنظمة تقدمًا من نوعها في العالم، وهي مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، قد بحث الأمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال لقائهما في برلين في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، غير أن التقارير الإسرائيلية أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، ما زالت تتجنب الموافقة على هذه الصفقة.

والأسبوع الماضي، أوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل ملزمة بالحصول على موافقة أميركية قبل إتمام الصفقة مع ألمانيا، نظرا لأن 80% من تكاليف تطوير منظومة "حيتس 3"، المقدرة بـ 2.2 مليار دولار، جرى تمويلها أميركيا؛ كما أن المنظومة تحتوي على مركبات تكنولوجية تم تطويرها في الولايات المتحدة.

وفي ظل المماطلة الأميركية في منح إسرائيل الموافقة على المضي قدما في الصفقة مع ألمانيا، توجه غانتس، وغيره من المسؤولين المعنيين في الحكومة الإسرائيلية، "عدة مرات"، إلى نظرائهم في الإدارة الأميركية، وجددوا طلب تل أبيب ببيع هذه المنظومة لبرلين، بحسب "يسرائيل هيوم".

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية لم تتفاعل مع الطلب الإسرائيلي، ولم ترد بالموافقة أو بالرفض؛ وسط تقديرات إسرائيلية بأنه "إذا لم تكن هناك معارضة بين المسؤولين في البيت الأبيض، لكانت واشنطن قد وافقت على إتمام الصفقة (مع ألمانيا) منذ فترة طويلة".

في المقابل، يرى مسؤولون في إسرائيل، وفقا لـ"يسرائيل هيوم"، أن عدم رفض الإدارة الأميركية الطلب الإسرائيلي صراحة وبشكل مباشر، يشير إلى أنه "في نهاية المطاف، سيتم تلقي الضوء الأخضر من واشنطن" لإتمام الصفقة مع برلين.

وقد يكون التأخر في الرد الأميركي على الطلب الإسرائيلي، يأتي في سياق أن ألمانيا بحثت إمكانية شراء المنظومة الدفاعية الأميركية المنافسة لـ"حيتس 3" - وهي المنظومة الدفاعية "ثاد" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن". وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أشارت، الأسبوع الماضي، إلى أن ألمانيا خلصت إثر المفاضلة بين المنظومتين إلى أن تلك الأميركية أقل جودة من المنظومة الإسرائيلية.

وفي ظل الحرب الروسية على أوكرانية، وكون ألمانيا ركيزة مركزية في الدفاع عن أوروبا ضده التهديدات الروسية التي يطرحها الغرب، رجّحت الصحيفة أن "تسحب واشنطن معارضتها" وأن تسمح لإسرائيل بإتمام الصفقة مع برلين.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه في حال الحصول على موافقة أميركية لبيع "حيتس 3" لألمانيا، ستسعى دول أوروبية أخرى أيضًا إلى شراء المنظومة الدفاعية الألمانية، علما بأن عددًا من الدول الأوروبية، بينها رومانيا، طلبت هي الأخرى التزود بصواريخ حيتس 3 بعد الحرب في أوكرانيا.