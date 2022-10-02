استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 60 مقعدا

أظهر استطلاع نُشر مساء الأحد، أنه في حال جرت انتخابات الكنيست اليوم، فإن معسكر أحزاب اليمين في المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو على 60 مقعدا، أي نصف عدد مقاعد الكنيست، لكن نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة في حال بقيت الاصطفافات الحزبية على حالها.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، فإن حزب الليكود سيحصل على 31 مقعدا، ويرتفع تمثيل "الصهيونية الدينية" إلى 14 مقعدا، في حين يحصل "شاس" على 8 مقاعد، وتحصل قائمة "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.

في المقابل، يحصل معسكر الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي مجتمعة على 56 مقعدا على النحو الآتي: "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد - 24؛ "المسعكر الوطني" برئاسة بيني غانتس - 12؛ "يسرائيل بيتينو" - 5؛ العمل - 5؛ ميرتس - 5، والقائمة الموحدة - 4 مقاعد.

وتتأرجح قائمة الجبهة/ العربية للتغيير فوق نسبة الحسم (3.25%) وتحصل على 4 مقاعد، في حين يحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 2% من أصوات الناخبين، كما يفشل قائمة "البيت اليهودي"، بقيادة وزيرة الداخلية الحالية، أييليت شاكيد، في يتجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 2% من الأصوات.

وكان التجمع قد شددت في بيان صدر عنه، في وقت سابق، على أن الحزب برئاسة النائب سامي أبو شحادة، "له قاعدة شعبية وجماهيرية واسعة ويعكس خطابًا سياسيًا يجيب على سؤال مكانة العرب الفلسطينيين في إسرائيل ويطرح برنامجًا سياسيًا شاملًا يخرج الأقلية العربية الفلسطينية من المساحة السياسية الضيقة التي تريدها إسرائيل للعرب".

ولفت إلى أن "اجتياز نسبة الحسم مهمة صعبة ولكنها ليست بالمستحيلة، لأن التجمع قادر على أن يخوض المعركة وأن يقلب الموازين، وذلك يتعلق فقط بجهود أبناء شعبنا الذي لن يرضى بإسكات الصوت الوطني الصادق في مواجهة نهج الخضوع والتوصيات".

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، تفوق نتنياهو على كل من لبيد وغانتس، إذ حصل في مقارنة مع لبيد على تأييد 45% من المستطلعة آراؤهم، مقابل 33% للأخير. وفي مقارنة مع غانتس حصل نتنياهو على دعم 45% مقابل 30% لغانتس.

وأيّد 54% من المشاركين في الاستطلاع قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، بمنع حزب التجمع الوطني الديمقراطي من خوض الانتخابات المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في حين اعتبر 20% أن قرار شطب قائمة التجمع "غير مبرر".