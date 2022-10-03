الرابعة خلال 24 ساعة: عملية إطلاق نار تستهدف حاجز بيت فوريك

تعرض الحاجز العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي المقام على أراضي بلدة بيت فوريك قضاء نابلس، فجر اليوم الإثنين، إلى عملية إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، وهي عملية إطلاق النار الرابعة التي تسجل خلال أقل 24 ساعة وتستهدف قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وفي ساعات متأخرة من الليل، أصيب جندي للاحتلال، بجراح ما بين طفيفة إلى متوسطة، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار قرب نابلس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجندي الذي يخدم في صفوف "لواء المظليين" أصيب بطلق ناري في قدمه قرب بلدة عورتا، ونقل لمستشفى "بيلنسون" في بيتاح تكفا للعلاج.

وسبق عملية إطلاق النار مظاهرة للمستوطنين في مكان لا يبعد عنها سوى مئات الأمتار، وذلك احتجاجا على تردي الوضع الأمني، ووقوع عمليتي إطلاق نار قرب مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة نابلس.

ووقعت في ساعات متأخرة من الليل عملية إطلاق نار استهدفت الحاجز العسكري "دوتان" قرب جنين.

وأعلنت كتائب المجاهدين في بيان مقتضب تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه جنود الاحتلال على حاجز "دوتان" العسكري قرب جنين، وأكدت وقوع إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال، فيما لم يفصح جيش الاحتلال عن وقوع إصابات بصفوف قواته.

11 عملية إطلاق نار خلال 48 ساعة

ونفذ مسلحون فلسطينيون، 11 عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب عملية طعن، خلال الـ48 ساعة الماضية، وفق تقرير نشره مركز المعلومات الفلسطيني "معطى".

وأفاد التقرير، أن العمليات أوقعت 5 إصابات في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال. منوها إلى أن إحدى الإصابات كانت لمجندة إسرائيلية في عملية طعن نفذتها فتاة من نابلس، أثناء زيارة شقيقها في سجن رامون.

وأشار إلى أن المسلحين في نابلس نفذوا 5 عمليات إطلاق نار، استهدفت سيارات مستوطنين بالقرب من مستوطنة "آلون موريه" ودوار سالم وجبل جرزيم وحاجز حوارة ومستوطنة إيتمار.

وذكر أن عمليات نابلس أسفرت عن إصابة مستوطن وجندي إسرائيلي، وأوقعت أضرارا في مركبات المستوطنين.

كما نفذ مسلحون عملية إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" شمالي شرق رام الله، وعملية أخرى على مستوطنة "كريات أربع"، وكذلك على سيارة مستوطنين بالقرب من مفترق "زيف" بالخليل.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، ورصد مركز "معطى" 833 عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة 49 آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال 75 عملية، 30 عملية منها في جنين و28 بنابلس.