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بنك إسرائيل يرفع الفائدة بـ0.75% بادعاء محاربة التضخم المالي

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 16:46

بنك إسرائيل يرفع الفائدة بـ0.75% بادعاء محاربة التضخم المالي
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قرر البنك المركزي الإسرائيلي اليوم، الإثنين، رفع الفائدة بنسبة 0.75%، لترتفع الفائدة بذلك من 2% إلى 2.75%.

وهذه المرة الخامسة على التوالي التي يرفع فيها بنك إسرائيل الفائمة، منذ نيسان/أبريل الماضي، والمرة الثانية التي يرفعها بنسبة 0.75%.

وبرر بنك إسرائيل رفع الفائدة بهذه النسبة المرتفعة بمكافحة التضخم المالي الذي بلغت نسبه 4.6% خلال الأشهر الـ12 التي انتهت في آب/أغسطس الماضي.

وتقدر دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل أن الفائدة سترتفع خلال سنة، وحتى نهاية الربع الثالث من العام المقبل، إلى 3.5%، إثر رفع الفائدة مرات أخرى إلى ذلك الحين.

وكانت تقديرات بن إسرائيل، في تموز/يوليو الماضي، أن الفائدة سترتفع إلى 2.75% حتى حزيران/يونيو من العام المقبل.

ويزيد رفع الفائدة التكاليف المالية التي يتكبدها المواطنون، بحيث يرتفع مبلغ الدفعة الشهرية لتسديد قروض الإسكان، وفي حالات كثير ترتفع هذه الدفعة بمئات الشواكل شهريا. كذلك ترتفع تكلفة القروض التي تخضع لفوائد متغيرة.

واعتبر الخبراء في اللجنة المالية التي يرأسها محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أنه بالرغم من الخسائر التي يتكبدها المدينون بالقروض، إلا أنه من الأفضل رفع الفائدة منذ الآن من أجل منع تسريع التضخم المالي، الذي قد يلحق ضررا أكبر بالاقتصاد.

ويشار إلى أن التضخم المالي انخفض من 5.2% في تموز/يوليو إلى 4.6% في آب/أغسطس الماضي، وذلك إثر انخفاض أسعار البنزين فيما باقي المنتجات والخدمات استمرت بالارتفاع.

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#بنك إسرائيلية
#فائدة
#تضخم مالي

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