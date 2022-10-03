ساعات عمل المعلم بإسرائيل أقل من المتوسط في OECD

أشار تقرير صدر اليوم، الإثنين، عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في موضوع التعليم إلى أن إسرائيل تنفق 4.8% من الناتج القومي الخام على جهاز التعليم من المدارس الابتدائية وحتى الثانوية، ووصلت بذلك إلى المرتبة الرابعة بين دول المنظمة، بعد النرويج وآيسلاندا وتشيلي، لكنها تبوأت المكان 24 بين 36 دولة في المنظمة، من الإنفاق على الطالب الواحد.

ووصلت إسرائيل إلى مرتبة عالية بما يتعلق بعدد ساعات التدريس، لكن ليس بما يتعلق بعدد ساعات وأيام الدراسة. فالمعلم في المدارس الابتدائية يدرس ساعات أكثر من المتوسط في المنظمة، لكن عدد ساعات التي يدرسها المعلم في المدارس الثانوية أقل بـ5%. وعدد ساعات العمل للمعلم في إسرائيل، في جميع المراحل، أقل من المتوسط في دول المنظمة، ما يفسر تدني التحصيل الدراسي في جهاز التعليم في إسرائيل.

وأظهرت امتحانات "بيزا"، التي أجرتها المنظمة في العام 2019، أن استثمار إسرائيل بالتعليم ليس ناجعا ولا يحقق نتائج كافية، إذ تراجع التحصيل إلى دون المتوسط في المواد الثلاث، القراءة والعلوم والرياضيات. كما أن الفجوات بين تحصيل الطلاب في إسرائيل كانت الأكبر بين جميع دول المنظمة.

ووفقا لمعطيات أوردها التقرير حول العام 2020، فإن نسبة التعليم في سن 3 – 5 سنوات في إسرائيل هي 99.5%، في سن 6 – 14 عاما 96.3%، وفي سن 15 – 17% 94.8%. والنسبة بين الأطفال دون 3 سنوات هي 56.9%.

وتطرق التقرير إلى رواتب المعلمين في إسرائيل، وشدد على أنها أدنى من المعدل في دول المنظمة وأنها في الثلث الأخير بين هذه الدول. فالراتب في جهاز التعليم دون الابتدائي أدنى بـ22%، وفي المدارس الابتدائية أدنى بـ35%، وفي المدارس الإعدادية أدنى بـ37%.

وأضاف التقرير أن لما بين 96% - 98% من المعلمين في إسرائيل تحصيل أكاديمي. وما بين الأعوام 2014 – 2019، انخفضت نسبة حاملي شهادة البكالوريوس بـ8% في المدارس الثانوية و12% في المدارس الإعدادية و13% في المدارس الابتدائية و15% في الروضات. وأصبح حاملو شهادات الماجستير والدكتوراة المجموعة الأكبر بين المعلمين في المرحلتين الإعدادية والثانوية في العام 2019.