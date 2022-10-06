لبيد: "يجب ألا نكون أسرى مفاهيم تشكل خطرا علينا"

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الخميس، أن "علينا التيقن دائما من أن أعيننا مفتوحة على أي خطر، وألا نكون أسرى مفاهيم تشكل خطرا علينا، وأننا لا نهدر فرصا للسلام ولا نتجاهل تحذيرات بشأن حرب".

وأضاف لبيد، الذي تحدث خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود القتلى في حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973، أن "على القادة إجراء محاسبة للذات، التي يجريها أي يهودي في يوم الغفران، بشكل أكبر".

وتابع أنه "مسموح لنا، وحتى أنه مرغوب، أن نتناقش حول مسألة الإستراتيجية الصحيحة لدولة إسرائيل، وكيف يمكننا منع الحرب المقبلة، لكن يحظر علينا أن ننسى أن أعداءنا لم يتنازلوا أبدا عن تطلعاتهم للقضاء علينا".

من جانبه، تطرق وزير الأمن، بيني غانتس، في المراسم نفسها إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، واعتبر أنه "سواء تم توقيع الاتفاق أم لا، نحن مستعدون للدفاع عن بنيتنا التحتية وعن سيادتنا. وإذا سعى حزب الله إلى استهدافها، فإن الثمن العسكري الذي ستدفعه دولة لبنان وحزب الله سيكون باهظا جدا. ونحن لا نبتهج بالتوجه إلى القتال، لكننا مستعدون له".

وقال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في المراسم ذاتها، إن "على دولة إسرائيل وهي ملزمة بأن تكون دائما في حالة استعداد وجهوزية، لأي سيناريو وأي معركة. وعدم تجاهل تجمع غيوم الحرب ومؤشرات دالة وعد الاستكانة أبدا".

وتابع هرتسوغ أنه "سندافع دائما عن أنفسنا بأنفسنا، بأي طريقة وفي أي وقت وفي أي مكان. بقوة وحزم وقناعة بعدالة الطريق".