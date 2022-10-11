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شوهام: إصابة رجل طعنا واعتقال شاب من شعفاط

تاريخ النشر: 11/10/2022 - 14:55

شوهام: إصابة رجل طعنا واعتقال شاب من شعفاط
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أصيب رجل (60 عاما) اليوم، الثلاثاء، بجروح خطيرة من جراء طعنه داخل سوبرماركت في بلدة شوهام، بينما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا (20 عاما) من شعفاط في القدس المحتلة.

واعتقلت الشرطة الشاب من شعفاط بشبهة أنه نفذ الطعن. وبحسب الشرطة، فإن الشاب فرّ من المكان بعد الطعن، وتم العثور عليه واعتقاله بعد عمليات تحقيق مكثفة.

وأضافت الشرطة أنه "في نهاية التحقيق مع الشاب في مركز الشرطة في روش هعاين، ووفقا للأدلة واحتياجات التحقيق، ستدرس الشرطة إحضاره لاحقا إلى المحكمة وطلب تمديد اعتقاله".

واتجاه التحقيق الظاهر حاليا هو أن خلفية الطعن جنائية، وذلك بعد تقرير أولي عن أن شجارا وعراكا في سوبرماركت سبق الطعن، لكن الشرطة قالت إنها لا تنفي إمكانية شبهات أخرى، وبضمنها أن الطعن تم على خلفية قومية.

وجرى نقل الجريح إلى مستشفى "شيبا" في رمات غان، وفيما هو غائب عن الوعي ويخضع لتنفس اصطناعي.

بودكاست عرب 48

#شوهام
#طعن
#شعفاط
#جريح

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