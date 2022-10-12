  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الاحتلال يعتقل أربعة شبان بزعم التخطيط لعمليات إطلاق نار في الضفة

تاريخ النشر: 12/10/2022 - 16:45

الاحتلال يعتقل أربعة شبان بزعم التخطيط لعمليات إطلاق نار في الضفة
أرشيفية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، اليوم الأربعاء، اعتقال أربعة شبان ينسب لهم مزاعم بـ"التواصل" مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

وادعى الشاباك، في بيان، أن اثنين من بين المعتقلين الأربعة، هما الشاب إسلام طوباسي (26 عاما) من بلدة طمون في محافظة طوباس، والشاب أنس مراعبة (25 عاما) من رأس عطية في محافظة قلقيلية، كانا على اتصال بناشط في حركة حماس يتواجد في قطاع غزة.

ووفقا لمزاعم الاحتلال، فإن الناشط في حماس هو الأسير المحرر بلال بشارات الذي تم إطلاق سراحه ضمن الصفقة التي أبرمتها حركة حماس مع الحكومة الإسرائيلية منتصف تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011 وأدت إلى الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية على دفعتين (صفقة شاليط).

وجاء في بيان الشاباك أن بشارات أُبعد إلى قطاع غزة في أعقاب تحرره من الأسر وهو يعمل في "قيادة الضفة"، التي وصفها الاحتلال بأنها هيئة تابعة لحماس في قطاع غزة وتعمل على "تعزيز نشاط الإرهاب العسكري" في الضفة، على حد تعبيره.

وأشار البيان إلى صلات عائلية تربط بين بشارات وطوباسي، وقال إن "بشارات وجه طوباسي ومراعبة لشراء أسلحة وجمع معلومات ميدانية من أجل تنفيذ عمليات إطلاق نار بالوكالة عن حركة حماس ضد أهداف إسرائيلية وإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي".

وذكر البيان أنه "تم اعتقال عناصر الخلية ومصادرة سلاح كانوا قد اشتروه. بالإضافة إلى ذلك، تم التحفظ على أموال كان قد تم تحويلها إلى الخلية من قبل قيادة حماس"، ووفقا للبيان فإن عملية الاعتقال نفذت قبل نحو أسبوعين، وخلال هذه الفترة خضع المعتقلون للتحقيق لدى أجهزة أمن الاحتلال.

ولم يذكر الشاباك في بيانه أي تفاصيل بشأن المعتقلين الآخرين.

وزعم الشاباك أنه يرصد في السنوات الأخيرة، زيادة في محاولات تجنيد من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تستهدف "السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) للدفع بالنشاط الإرهابي".

وادعى الشاباك أن "ناشطي حركة حماس من قطاع غزة يعملون على بنقل الأموال والأسلحة لناشطين في الضفة من أجل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

بودكاست عرب 48

#الاحتلال الإسرائيلي
#حركة حماس
#الشاباك
#قطاع غزة
#الضفة المحتلة
#عمليات إطلاق نار

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق الحدود البحرية وتقرر عرضه على الكنيست
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق الحدود البحرية وتقرر عرضه على الكنيست

2022-10-12

ترسيم الحدود البحرية: إسرائيل تحصل على أرباح من حقل قانا
ترسيم الحدود البحرية: إسرائيل تحصل على أرباح من حقل قانا

2022-10-12

العليا تردّ التماسا ضد المصادقة على ترسيم الحدود البحرية
العليا تردّ التماسا ضد المصادقة على ترسيم الحدود البحرية

2022-10-12

الأكثر قراءة

اللد: قتيل من الرملة في جريمة إطلاق نار

اللد: قتيل من الرملة في جريمة إطلاق نار

2022-10-11
نابلس: إصابة خطيرة لجندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار

نابلس: إصابة خطيرة لجندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار

2022-10-11
إعلان

إعلان "عصيان مدنيّ مفتوح" في مخيّم شعفاط

2022-10-11
توافق إسرائيلي لبناني بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

توافق إسرائيلي لبناني بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

2022-10-11
اشتباكات بمخيم شعفاط وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بعناتا

اشتباكات بمخيم شعفاط وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بعناتا

2022-10-11