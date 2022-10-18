رغم العقوبات الدولية: زوجة المتحدث باسم الكرملين تستجم بإسرائيل

قضت تاتيانا نافكا، زوجة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إجازة خاصة في إسرائيل، في الأيام الماضية، حيث نزلت في فندق كمبينسكي الفخم في تل أبيب، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.

وتأتي زيارة نافكا لإسرائيل بالرغم من أنها وزوجها يخضعان لعقوبات دولية فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان، التي تعتبر أنهما مسؤولان أساسيان عن العمليات العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.

وفُرضت العقوبات على بيسكوف وزوجته في آذار/مارس الماضي، بعد أيام معدودة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. ويشار إلى أن المواطنين الروس غير مطالبين بتأشيرة دخول إلى إسرائيل.

ونافكا هي بطلة أولمبية سابقة في التزلج على الجليد، وفازت مرتين ببطولة العالم.

وأفادت تقارير بأن نافكا تملك شركات وعقارات في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بعد احتلالها في حرب العام 2014.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وجود نافكا في إسرائيل ليس معلوما لها.