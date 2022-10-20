استطلاع: معسكر نتنياهو 60 مقعدا وأحزاب الائتلاف 56

لم يأت استطلاع نشرته القناة 12 التلفزيونية اليوم، الخميس، بجديد حيال نتائج محتملة لانتخابات الكنيست التي ستجري مطلع الشهر المقبل، فيما أفاد تقرير بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، قرر تجاهل وزير الأمن ورئيس قائمة "المعسكر الوطني، بيني غانتس، كي لا يعزز قوته في الانتخابات.

وتوقع الاستطلاع حصول معسكر أحزاب اليمين في المعارضة بقيادة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، على 60 مقعدا: الليكود 31، الصهيونية الدينية 14، شاس 8، "يهدوت هتوراة" 7.

وفي المقابل يحصل معسكر أحزاب الائتلاف الحالي على 56 مقعدا: "ييش عتيد" 24، "المعسكر الوطني" 11، "يسرائيل بيتينو" 6، العمل 6، ميرتس 5، القائمة الموحدة 4.

وتوقع الاستطلاع حصول قائمة الجبهة – العربية للتغيير على 4 مقاعد، وعدم تجاوز حزب التجمع وحزب "البيت اليهودي" نسبة الحسم.

وفي هذه الأثناء، قرر لبيد تجاهل غانتس بالكامل كتكتيك أقره "ييش عتيد" لمنع تعزيز قوة غانتس في الأيام القليلة المتبقية حتى يوم الانتخابات، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم.

وأضافت "كان" أن المقربين من لبيد توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه إذا هاجم لبيد غانتس أو انتقده، فإن من شأن ذلك مساعدة الأخير على ترسيخ صورته كمرشح لرئاسة الحكومة.

وتطرق لبيد إلى ذلك من دون ذكر اسم غانتس، أول من أمس، بالقول إن رئيس حزب كبير يجب أن يشكل الحكومة المقبلة. وحسب "كان"، فإنه في أعقاب هذا التصريح للبيد، توصلوا في "ييش عتيد" إلى استنتاج بأن لبيد أخطأ وأن أي تطرق لغانتس، بشكل مباشر أو غير مباشر، قد يعزز قوته، ولذلك تقرر تجاهل غانتس، وأن يركز لبيد على صراعه الانتخابي ضد نتنياهو.