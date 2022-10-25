إسرائيل تمنح "إنرجين" الإذن لبدء إنتاج الغاز من "كاريش"

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية منحت شركة "إنرجين"، اليوم الثلاثاء، الإذن لبدء الإنتاج من حقل "كاريش" البحري للغاز.

وكانت شركة "إنرجين" قد قالت إنه من المقرر أن تبدأ وحدتها العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ، العمل في "كاريش" في الربع الثالث من العام الجاري، لكنها لم تذكر موعدا محددا.

وفي التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأت مجموعة الطاقة الأوروبية المسجلة في لندن، ضخ الغاز إلى منشأة الإنتاج العائمة الخاصة بها في إطار اختبار للتدفق العكسي.

ومن المقرر أن يوقع لبنان وإسرائيل يوم الخميس المقبل، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، توسطت فيه الولايات المتحدة، وتوصل إليه الطرفان هذا الشهر، مما يفتح المجال أمام التنقيب عن الطاقة في البحر.