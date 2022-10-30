غانتس بعد عملية الخليل: لا أرى انتفاضة ينضم الفلسطينيون إليها

تطرق وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، إلى عملية إطلاق النار في الخليل، أمس، التي أسفرت عن استشهاد منفذ العملية ومقتل مستوطن وجرح آخرين، وهدد بمواصلة عمليات الاحتلال العسكري في أنحاء الضفة الغربية، لكنه أشار إلى أنه ليس بالإمكان منع كافة العمليات المسلحة.

وقال غانتس للقناة 12 التلفزيونية إن الفلسطينيين ينفذون عمليات مسلحة يوميا. "ولا شك أنه يوجد عدد كبير من الأحداث، وارتفعت بشكل ملموس في الأشهر الأخيرة. وقد عززنا حجم القوات بشكل كبير جدا في المنطقة كلها، وصعّدنا العمليات الهجومية ونفذنا الكثير جدا من العمليات الاستباقية. ونحن نزيد جهودنا".

وردا على سؤال حول اندلاع انتفاضة، قال غانتس "إنني لا أرى انضماما شعبيا فلسطينيا إلى هذا الحدث. سنستمر في مكافحة الإرهاب بتركيز بالغ. ولا يمكن تركيز ذلك (المجهود العسكري) بشكل مطلق، لأن محيط الإرهابي سيشعر بهذا. وسنحاول بقدر المستطاع التفريق بين محاربة الإرهابيين والسكان. وبهذا المفهوم، ويل للشرير وويل لجاره".

وأضاف أنه "أوعزت لجهاز الأمن بزيادة العمليات والتواجد (في الأراضي المحتلة) في الفترة القريبة. وتحاول جهات إرهابية وراديكالية إشعال المنطقة. وهذا يؤدي إلى عدم استقرار ويخدم الجهات المتطرفة. وسنفعل كل ما بوسعنا من أجل منع ذلك".

وتجاهل غانتس أسباب التوتر في الضفة الغربية وممارسات الاحتلال القمعية، وحمل المسؤولية عنها لما وصفها بأنها "جهات إرهابية تحاول دفع المنظمات إلى جانب أحداث ميدانية لأشخاص قادرين على الوصول بشكل كبير إلى السلاح".

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية تعمل، لكني لا أعتمد عليها في الدفاع عن مواطني إسرائيل. ونحن نقوم بتنسيق أمني معهم بقدر ما يمكن. والمعلومات الاستخباراتية التي بحوزتنا ليست سيئة، لكن بالإمكان دائما حدوث عمليات. والأثمان مؤلمة وصعبة لكن الوضع معقد. وهناك تحديات كبيرة، واسعة وطويلة، وصمدنا في هذه التحديات في الماضي وسنصمد أمامها الآن... وسنستمر في الانتصار. وسيكون هذا صعبا لكنه ممكن".