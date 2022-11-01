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نسبة التصويت العامة بانتخابات الكنيست 28.4% حتى الساعة الثانية عشر

تاريخ النشر: 01/11/2022 - 13:08

نسبة التصويت العامة بانتخابات الكنيست 28.4% حتى الساعة الثانية عشر
نتنياهو وزوجته في صندوق الاقتراع، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

صوّت 28.4% من الناخبين في انتخابات الكنيست حتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم، الثلاثاء، وفق ما أفادت لجنة الانتخابات المركزية. وهذه النسبة أعلى بـ3% من النسبة في مثل هذه الساعة في الانتخابات السابقة، وهي الأعلى في ساعة كهذه منذ انتخابات العام 1999. غير أن نسبة التصويت في المجتمع العربي عند 10% ظهر اليوم.

وعبر رئيس حزب الليكود والمعارضة، بنيامين نتنياهو، عن تخوفه مما وصفه بـ"سبات" الناخبين. وقال لدى خروجه من صندوق اقتراع في القدس، اليوم الثلاثاء، إنه "ما زال هناك سبات حاليا، ولم يستيقظوا بعد، لكن إذا استيقظوا فسننتصر. وإذا لم يستيقظوا فسنخسر" الانتخابات.

وكانت نسبة التصويت عند الساعة العاشرة صباحا قد بلغت 15.9%، ما يعني أن 1,076,076 ناخبا قد أدلوا بصوتهم، فيما كانت هذه النسبة في مثل هذه الساعة في الانتخابات الماضية 14.8%.

وتابع نتنياهو أن أقواله "ليست نداء استغاثة. ففي الانتخابات السابقة قلت إنه يوجد فرق مقابل معاقل اليسار ولا سبب لذلك، ويوجد عدد ناخبي يمين أكثر، لكنهم في البيت. ولن أكون راضيا أبدا، وسأكون راضيا في نهاية اليوم".

وتابع نتنياهو "قلت إنني قلق لكن بمشيئة الله ومن يسمعنا، سننهي هذا اليوم بنجاح".

من جانبه، رئيس قائمة الصهيونية الدينية، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، لدى وصوله إلى صندوق الاقتراع الذي يصوت فيه في مستوطنة "كدوميم"، إن "هدفنا هو إنهاء الانتخابات بحيث تكون الصهيونية الدينية أكبر من حزب غانتس وآيزنكوت (أي "المعسكر الوطني"). وهكذا سنضمن تشكيل حكومة يمينية كاملة وليس لا قدر الله حكومة يسار يشكلها نتنياهو وغانتس".

ودعا سموتريتش "جميع الناخبين وخاصة إخوتي وأخواتي من الجمهور الديني القومي" المتطرف، "وسيتم حسم هذه الانتخابات بأغلبية أصوات قليلة. ولا تلقوا بصوتكم إلى سلة النفايات، وصوتوا لحزب في اليمين يتجاوز نسبة الحسم فقط" في إشارة إلى عدم التصويت لحزب "البيت اليهودي" برئاسة أييليت شاكيد، الذي أظهرت الاستطلاعات عدم تجاوزه نسبة الحسم.

بودكاست عرب 48

#انتخابات الكنيست
#نتنياهو
#الصهيونية الدينية
#نسبة التصويت

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