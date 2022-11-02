الجدول الزمني لتشكيل حكومة نتنياهو السادسة

تبدأ في الأيام القريبة المقبلة، وبعد صدور النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ25، التي جرت أمس، الثلاثاء، عملية تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. وفي ظل النتائج الأولية التي تشير إلى أن معسكر زعيم اليمين ورئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، حصل على أكثر من 61 عضو كنيست، يبدو أن طريقه إلى مقر رئيس الحكومة ستكون أقصر مما كان متوقعا وعملية تشكيله لحكومته السادسة ستكون أقل تعقيدا مما أشارت إليه استطلاعات الرأي.

وفي بيان صدر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أعلن الأخير أنه سيتسلم النتائج الرسمية للانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي يتسحاق عميت، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ليبدأ بعدها مباشرة المشاورات مع الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة.

من جانبها أكدت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، المحامية أورلي عدس، أن اللجنة ستنشر خلال الساعات المقبلة نتائج 120-150 صندوق اقتراع متبق من مجمل الأصوات العادية، على أن تشرع في الساعة 23:00 من مساء اليوم، في فرز قرابة 450 ألف صوت من المغلفات المزدوجة.

وأفادت بأن المغلفات المزدوجة من شأنها أن تحدث "تغييرا في نسبة التصويت الأمر الذي قد يؤثر على شكل الخريطة"، علما بأن فرز نحو 90% من الأصوات أظهر تقدم معسكر زعيم المعارضة، نتنياهو، بأغلبية مريحة (65 مقعدا من أصل 120) تسمح له بتشكيل الحكومة، في حين لم يتمكن حزب "ميرتس" حتى هذه اللحظة من تجاوز نسبة الحسم.

وفي ما يلي الجدول الزمني المتوقع لتشكيل حكومة إسرائيلية:

3 تشرين الثاني/ نوفمبر: تنهي لجنة الانتخابات المركزية فرز الأصوات بما يشمل المغلفات العادية والمغلفات المزدوجة والإعلان عن النتائج النهائية غير الرسمية، للكشف عن خارطة توصيات الأحزاب بتسمية مرشح لتشكيل حكومة.

9 تشرين الثاني/ نوفمبر: الموعد الأخير لنشر لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات النهائية وتسليمها للرئيس الإسرائيلي. ويفترض أن تنشر اللجنة النتائج بعد ثمانية أيام من يوم الانتخابات كحد الأقصى، وهو ما أكدت اللجنة أنها عازمة عليه في بيان سابق.

10 – 11 تشرين الثاني/ نوفمبر: بدء مشاورات الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مع رؤساء الكتل في الكنيست لأخذ توصياتهم بشأن اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة، ومن المرجح أن يحظى نتنياهو بتوصية الأغلبية.

15 تشرين الثاني/ نوفمبر: تنصيب الكنيست الـ25؛ أعضاء الكنيست يقسمون الولاء. في هذه المرحلة، يحق لكتلة الأغلبية التصويت لاختيار رئيس جديد للكنيست.

16 تشرين الثاني/ نوفمبر: الموعد النهائي الذي ينص عليه القانون لتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل حكومة، ولا يستبعد أن يتم ذلك قبل الموعد المحدد، في ظل الفوز الحاسم الذي حققه معسكر نتنياهو في الانتخابات.

14 كانون الأول/ ديسمبر: انتهاء مدة التكليف بتشكيل حكومة، وطولها 28 يوما، وفي حال فشل المرشح بمهمته، فإنه يمكن أن يحصل على تمديد المهلة بـ14 يوما آخر. وفي حال نجاح المرشح الأبرز، نتنياهو، في المهمة، فسيتم التصويت في الكنيست لمنح الثقة في الحكومة.

وفي سياق متصل، أشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن نتنياهو وجه ممثل الليكود في المفاوضات الائتلافية، ياريف ليفين، ببدء التواصل مع زعماء كتل معسكره، بما في ذلك "شاس" و"يهدوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية"، للاتفاق على المحاور الأساسية التي من شأنها أن تحدد شكل الاتفاق الائتلافي، وذلك خلال أسبوعين.

ورغم التوقعات التي تشير إلى أن المفاوضات الائتلافية قد تمتد على مدار أكثر من أسبوعين، إلا أن نتنياهو معني بتسريع المفاوضات الائتلافية، لإظهار صورة موحدة لمعسكره، بما في ذلك التوافق مع الأحزاب المختلفة على الخطوط العريضة للاتفاق الائتلافي، قبل موعد تنصيب الكنيست الـ25 المقرر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.