زيلينسكي يهنئ نتنياهو ويدعوه لزيارة كييف

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، اتصالا برئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتهنئته بفوزه في انتخابات الكنيست التي جرت الأسبوع الماضي، وضمنت عودة نتنياهو إلى كرسي رئاسة الحكومة.

وجاء في بيان مقتضب لمكتب نتنياهو أن رئيس الحكومة الأسبق شكر خلال المحادثة التي "سادها الدفء والطابع الشخصي، زيلينسكي، وكرر ما كان قد أعلنه خلال الحملة الانتخابية حينما قال إنه بعد توليه المنصب سيدرس جديا الملف الأوكراني".

وقال زيلينسكي إنه هنأ نتنياهو و"تمنى له النجاح في تشكيل حكومة جديدة". وأوضح أنه طلب أن تزود إسرائيل أوكرانيا بالسلاح، كما وجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة كييف.

وجاء في تغريدة لزيلينسكي "أعربت عن أملي بأن يكون التفاعل الأوكراني-الإسرائيلي على مستوى التحديات الأمنية التي تواجه بلدينا".

وأوكرانيا تتعرض منذ أواخر شباط/فبراير لغزو روسي.

وأوضح مكتب نتنياهو بأن الاتصال أجري عبر تطبيق "سيغنال" للرسائل المشفرة.

ولا تبدي إسرائيل حماسة للانخراط في تحالف تقوده الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا الموالية للغرب في التصدي للغزو الروسي.

لكن إسرائيل يعتريها قلق متزايد من الدور المتنامي الذي تؤديه إيران في النزاع، خصوصا وأن طهران متهمة بإمداد روسيا بمسيرات تستخدمها موسكو لضرب بنى تحتية أوكرانية.

وكان زيلينسكي قد وجه انتقادات لـ"حياد" إسرائيل في الحرب، لكنه أشار في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، إلى "توجه إيجابي" في العلاقات، بعدما تقاسم البلدان معلومات استخبارية تتصل خصوصا بمسيرات إيرانية استخدمتها روسيا لدعم غزوها.

ولا تعتزم إسرائيل تزويد أوكرانيا أنظمتها المتطورة للدفاع الجوي، وهي تسعى إلى إيجاد توازن دقيق في العلاقات مع روسيا التي تؤدي دورا عسكريا فاعلا في سورية.