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سقوط مسيرة للاحتلال قرب نابلس

تاريخ النشر: 09/11/2022 - 10:03

سقوط مسيرة للاحتلال قرب نابلس
تكرار حوادث سقوط المسيرات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سقطت طائرة مسيرة تابعة للطيران الحربي الإسرائيلي، خلال نشاط لجيش الاحتلال في منطقة نابلس في الضفة الغربية، دون أن يحدد سبب السقوط، بحسب ما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إن طائرة مسيرة تابعة له سقطت، فجر اليوم، خلال نشاط للجيش في الضفة، دون أن يكشف عن طبيعة النشاط العسكري.

وأتى تصريح المتحدث العسكري ضمن حديثه عن نشاط لقوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس، وأفاد بأن قواته اعتقلت 12 فلسطينيا، جرى تحويلهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

كما قامت قوات الاحتلال بتأمين اقتحام مستوطنين وأعضاء كنيست لمنطقة قبر يوسف بنابلس، وتعرضت لإطلاق نار دون إصابات في صفوف قوات الاحتلال، فيما استشهد الشاب مهدي محمد حشاش وأصيب 3 شبان برصاص الاحتلال، فيما أصيب 57 فلسطينيا بحالة اختناق جراء قمعهم بالغاز المدمع.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في منطقة قبر يوسف، شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية". مدعية بأنه "لا يوجد خوف من تسريب المعلومات".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها جيش الاحتلال النقاب عن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في الضفة الغربية، وأعلن قبلها عن سقوط طائرة في الخليل وأخرى في نابلس، وقبلها في قلقيلية وأيضا في منطقة جنين.

وفي الأسبوع الماضي، سقطت طائرة مسيرة من طراز "راكب السماء" تابعة لجيش الاحتلال في البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وادعى جيش الاحتلال أن الطائرة سقطت نتيجة لخلل تقني، وأنه "لا يوجد تخوف من تسرب معلومات".

يذكر أن اعتماد واستخدام قوات الاحتلال للطائرات المسيرة، ارتفع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تنامي تنفيذ عمليات إطلاق النار، لا سيما في شمال الضفة الغربية.

وكثفت سلطات الاحتلال من عمليات التصوير الجوي للبلدات والمدن الفلسطينية، بهدف تجميع المعلومات.

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#الضفة الغربية
#نابلس
#طائرة مسيرة
#سلاح الجو
#قبر يوسف
#الاحتلال

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