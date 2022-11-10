إردوغان يهنئ نتنياهو ويتطلع لمواصلة التعاون بين أنقرة وتل أبيب

هنأ كل من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيسة الوزارء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، اليوم الخميس، رئيس الحكومة الإسرائيلية المرتقب، بنيامين نتنياهو، بفوزه في الانتخابات، بحسب ما جاء في بيانات منفصلة صدر عن مكتب نتنياهو.

وذكر مكتب نتنياهو أن الرئيس التركي، إدوغان، "بعث برسالة تهنئة إلى رئيس الحكومة المرتقب بنيامين نتنياهو وهنأه بفوزه في الانتخابات". ونقل مكتب نتنياهو عن إردوغان قوله إنه يعتقد أن "الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة ستستمر في تعزيز التعاون بين إسرائيل وتركيا في كافة المجالات. بطريقة تحقق السلام والاستقرار في منطقتنا".

ويأتي ذلك بعد نحو شهرين من الإعلان عن عزم الرئيس التركي زيارة إسرائيل بعد الانتخابات، وذلك في خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين تل أبيب وأنقرة، في أعقاب إعلان الجانبين، في آب/ أغسطس الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل وعودة السفراء إلى البلدين.

نتنياهو: عازم على التطبيع مع دول عربية

كما أعلن نتنياهو أنه تلقى اتصالا من المستشار الألماني، أولاف شولتس، وذكر أن الأخير هنأه على نتائج الانتخابات. وأضاف نتنياهو أنه أبلغ شولتس أنه عازم على "توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والدول العربية وأن ألمانيا لها دور مهم في هذه العملية التاريخية".

وذكرت التقارير أن المحادثة مع شولتس تواصلت لمدة نص ساعة، أشار نتنياهو إلى أن "السلاح النووي في يد إيران يشكل خطرا حقيقيا على أمن إسرائيل و السلام العالمي"، وأوضح نتنياهو أنه اتفق مع المستشار الألماني على "توسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ألمانيا وإسرائيل".

من جانبها، أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، محادثة هاتفية مع نتنياهو، هنأته خلالها على فوزه في الانتخابات؛ وأوضح نتنياهو أنه تحدث معها "عن لقاء مرتقب بين الحكومتين، وعن دعم إيطاليا لسياسة إسرائيل في المحافل الدولية وعن تعميق العلاقات والروابط بين البلدين".

بن زايد يدعو نتنياهو لزيارة الإمارات

وأعلن نتنياهو لاحقا أنه تلقى اتصالا من "صديقه"، رئيس الإمارات، محمد بن زايد، وقال إنه "اتفقنا على زيادة تعزيز علاقاتنا بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصلنا إليه معًا. لقد دعاني الشيخ بن زايد لزيارة بلاده. أشكره على المحادثة والعلاقة الممتازة بيننا".

يأتي ذلك فيما يواصل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مشاوراته مع الكتل النيابة. ومن المتوقع أن تنتهي المشاورات بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومته السادسة، إذ أظهرت نتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي فوز المعسكر الداعم له بـ64 من مقاعد الكنيست الـ120.

وكان الرئيس الإسرائيلي قد أعلن عزمه تسليم عضو الكنيست الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة، يوم الأحد المقبل. ومن لحظة صدور كتاب التكليف، سيكون أمام نتنياهو مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة يمكن تمديدها لمدة 14 يوما إضافية، بشرط موافقة الرئيس.