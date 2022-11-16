كوخافي لقائد "سينتكوم" : نتدرب على عمليات ضد إيران

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال استقباله قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي (سينتكوم)، الجنرال مايكل كوريلا، إن قوات إسرائيلية تتدرب وتطور قدرات عسكرية ضد "تهديدات آخذة بالتطور في الشرق الأوسط، وبشكل خاص ضد إيران"، وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء.

وعبّر كوخافي عن "تقديره البالغ للتعاون الوثيق مع الجيش الأميركي. ويتم التعبير أسبوعيا عن التزامنا المتبادل. ونحن نعمل سوية في جميع الجبهات من أجل جمع معلومات استخباراتية وإحباط تهديدات، ونستعد للتعامل مع سيناريوهات متنوعة تجاه جبهة أو جبهات متعددة. ونتدرب ونطور قدرات عسكرية مشتركة بشكل مكثف ضد تهديدات تتطور في الشرق الأوسط، وبشكل خاص ضد إيران".

وقام كوريلا، أمس، بجولة في موقع الجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة عند الحدود مع لبنان، برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين. وتحدث الأخير خلال الجولة عن "تحديات جبهة لبنان"، وبشكل خاص حول أنشطة حزب الله، وقال إن ثمة "أهمية إستراتيجية" للحفاظ على الحدود البحرية التي جرى الاتفاق على ترسيمها بين إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي.

وزار كوريلا منطقة "الخط الأزرق"، الذي رسمته الأمم المتحدة في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، في العام 2000، كما زار موقع "متسبي شلاغيم" العسكري في هضبة الجولان المحتلة، حيث استعرض غوردين العمليات العدوانية الإسرائيلية في سورية بادعاء منع تموضع ميليشيات موالية لإيران وتجنيد سكان محليين في سورية لتنفيذ "عمليات معادية".

وترأس كوخافي محادثات مع كوريلا حول عمليات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية في سورية، بمشاركة ضباط في هيئة الأركان العامة

وزار كوريلا قاعدة سلاح الجو في "نيفاطيم" في النقب، التي تشكل قاعدة للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35"، بمرافقة قائد سلاح الجو، تومير بار، الذي تحدث عن هجمات جوية وعن عمليات جوية إسرائيلية – أميركية مشتركة يجري التخطيط لها في مناطق مختلفة.

واستعرض ضباط إسرائيليون خلال محادثات مع كوريلا، ترأسها كوخافي في قاعدة "نيفاطيم"، ما وصفها البيان بأنها "صورة التهديد الشاملة في الشرق الأوسط وأسس خطة ممارسة القوة المشتركة".

وهذه زيارة كوريلا الرابعة لإسرائيل منذ توليه قيادة المنطقة الوسطة، في نيسان/أبريل الماضي. واستضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المعين، هيرتسي هليفي، كوريلا على مأدبة عشاء.