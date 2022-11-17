  2. إسرائيليات
  3. أخبار

لأول مرة منذ 9 سنوات: محادثة هاتفية بين نتنياهو وإردوغان

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 14:53

لأول مرة منذ 9 سنوات: محادثة هاتفية بين نتنياهو وإردوغان
إردوغان ونتنياهو ( Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تحدث رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، هاتفيا مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وذلك لأول مرة منذ العام 2013.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإنه وإردوغان "اتفقا على التعاون من أجل تأسيس عهد جديد للعلاقات" بين الدولتين". كما عبر نتنياهو عن تعازيه إثر مقتل مواطنين أتراك في عملية تفجيرية في إسطنبول، يوم الأحد الماضي، وعرض مساعدة إسرائيلية في محاربة الإرهاب. وعبر إردوغان عن تعازيه لمقتل ثلاثة مستوطنين في عملية قرب مستوطنة "أريئيل"، أول من أمس.

وكان إردوغان قد هنأ نتنياهو، الأسبوع الماضي، من خلال رسالة إثر فوزه في الانتخابات، وكتب فيها أنه يؤمن بأن الحكومة التي سيشكلها الأخير "ستواصل التعاون بين الدولتين في جميع المجالات، وبشكل يجلب السلام والاستقرار لمنطقتنا".

وكان نتنياهو قد اتصل هاتفيا مع إردوغان، عام 2013، من أجل الاعتذار على مهاجمة قوات البحرية الإسرائيلية للسفينة "مافي مرمرة"، ضمن أسطول تركي لكسر الحصار عن غزة، والذي أسفر عن مقتل 10 ناشطين أتراك، عام 2010.

وقال إردوغان في رسالته لنتنياهو، الأسبوع الماضي، إن "هذه دبلوماسية ينتصر فيها جميع الأطراق، طالما أنهم يحترمون القيم المشتركة".

وشهدت العلاقات بين تركيا وإسرائيل توترا تصاعد إلى درجة خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء من تل أبيب وأنقرة، وذلك منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2008. وجرى تعيين سفيرين للدولتين في الأسابيع الأخيرة، وتوقيع اتفاق طيران يسمح بتسيير رحلات جوية بطائرات إسرائيلية، فيما الطيران التركي استمر بتسيير رحلات جوية دون توقف طوال هذه الفترة.

وكانت السياسة الإسرائيلية العدوانية تجاه الفلسطينيين نقطة توتر مع تركيا. وأعلن حزب الليكود، أمس، أن نتنياهو ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير، اتفقا على أن تنص الاتفاقيات الائتلافية على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية خلال 60 يوما منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وتعديل قانون الانفصال عن غزة، بحيث يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة "حوميش" وشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار".

وطالبت السلطة الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغوط نتنياهو من أجل عدم تنفيذ الاتفاق مع بن غفير، بشأن تعميق الاستيطان وتوسيعه.

بودكاست عرب 48

#تركيا
#إسرائيل
#رجب طيب إردوغان
#نتنياهو
#محادثة هاتفية

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: إسرائيل موّلت تزويد أوكرانيا بـ"مواد إستراتيجية"
تقرير: إسرائيل موّلت تزويد أوكرانيا بـ"مواد إستراتيجية"

2022-11-17

اتفاق أردني – إسرائيلي لتحسين بيئة نهر الأردن والبحر الميت
اتفاق أردني – إسرائيلي لتحسين بيئة نهر الأردن والبحر الميت

2022-11-17

ضغوط أميركية تتسبب بأزمة تشكيل حكومة نتنياهو
ضغوط أميركية تتسبب بأزمة تشكيل حكومة نتنياهو

2022-11-17

الأكثر قراءة

قتيلان في بولندا بـ

قتيلان في بولندا بـ"صواريخ روسيّة": وارسو ترفع التأهّب العسكريّ واجتماع طارئ للناتو

2022-11-16
قبالة سواحل عُمان: استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة

قبالة سواحل عُمان: استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة

2022-11-16
تقرير: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

تقرير: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

2022-11-16
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2022-11-16
تحليلات إسرائيلية: العمليات في الضفة باتت واقعا قد يطول

تحليلات إسرائيلية: العمليات في الضفة باتت واقعا قد يطول

2022-11-16