  2. إسرائيليات
  3. أخبار

يُصر على الأمن: سموتريتش يرفض اقتراحا بتعيينه وزير خارجية

تاريخ النشر: 18/11/2022 - 14:55

يُصر على الأمن: سموتريتش يرفض اقتراحا بتعيينه وزير خارجية
سموتريتش وبن غفير في الكنيست، الأربعاء الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

رفض رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، اقترحا قدمه حزب الليكود بتولي وزارة الخارجية في الحكومة المقبلة، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدرين في معسكر أحزاب اليمين والحريديين اليوم، الجمعة.

وقال المصدران إن الاعتقاد لدى تقديم الاقتراح كان أن سموتريتش سيوافق على تولي وزارة الخارجية ويتراجع عن إصراره على تولي حقيبة الأمن أو المالية، الذي يعرقل المفاوضات الائتلافية حاليا ويمنع تشكيل حكومة.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير، مع رئيس الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة، بنيامين نتنياهو، وطالبه بالاستجابة لمطالب سموتريتش بتولي حقيبة الأمن أو المالية.

واعتبر بن غفير أن مطالبة سموتريتش بحقيبة الأمن "شرعية"، وسيسمح تولي سموتريتش لهذه الحقيبة بتطبيق سياسة يمينية كاملة وإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والمصادقة على بناء آلاف الوحدات السكنية فيها، ومنع الفلسطينيين من البناء في المناطق ج، ومنع إخلاء البؤر الاستيطانية.

وأعلن "عوتسما يهوديت" أنه سيقدم طلبا إلى لجنة الكنيست لانفصاله عن الصهيونية الدينية، وفقا لاتفاق وقع الجانبان عشية الانتخابات، وكي يصبح "عوتسما يهوديت" كتلة برلمانية مستقلة.

وقال بن غفير خلال محادثته مع نتنياهو إن الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" سيستمران بالعمل كتكتل واحد في الحكومة والكنيست. وكان بن غفير قد أعلن، على خلفية أزمة المفاوضات بين نتنياهو وسموتريتش، أنه لن ينضم إلى الحكومة بدون انضمام سموتريتش إليها.

بودكاست عرب 48

#حكومة نتنياهو
#مفاوضات ائتلافية
#بتسلئيل سموتريتش
#حقيبة الخارجية
#حقيبة الأمن
#إيتمار بن غفير

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رئيس الشاباك يحذر نتنياهو من انهيار السلطة الفلسطينية
رئيس الشاباك يحذر نتنياهو من انهيار السلطة الفلسطينية

2022-11-18

أذربيجان تقرر فتح سفارة في إسرائيل
أذربيجان تقرر فتح سفارة في إسرائيل

2022-11-18

كوخافي يزور الولايات المتحدة لمناقشة قضايا أمنية بمقدمتها إيران
كوخافي يزور الولايات المتحدة لمناقشة قضايا أمنية بمقدمتها إيران

2022-11-18

الأكثر قراءة

مقتل ابتسام عواد من عين الأسد

مقتل ابتسام عواد من عين الأسد

2022-11-17
ضغوط أميركية تتسبب بأزمة تشكيل حكومة نتنياهو

ضغوط أميركية تتسبب بأزمة تشكيل حكومة نتنياهو

2022-11-17
وفاة وإصابة خطيرة بحادثي عمل قرب الناصرة وتل أبيب

وفاة وإصابة خطيرة بحادثي عمل قرب الناصرة وتل أبيب

2022-11-17
حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

2022-11-17
الأسير فكري منصور من جت ينال حريته بعد 17 عاما في الحبس

الأسير فكري منصور من جت ينال حريته بعد 17 عاما في الحبس

2022-11-17